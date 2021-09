Der Nächste bitte: Bayerns Rekordstürmer Robert Lewandowski knackt erneut Uralt-Rekord

Robert Lewandowski ist nicht aufzuhalten. Auch gegen den VfL Bochum trifft der Weltfußballer und knackt die nächste Bestmarke zweier Legenden des FC Bayern.

München - Beim fulminanten 7:0-Schützenfest über den VfL Bochum hielt sich Robert Lewandowski lange zurück. Schließlich stand er dann doch goldrichtig und erzielte mit dem zwischenzeitlichen 5:0 seinen siebten Saisontreffer.

Lewandowski traf somit auch im 13. Bundesliga-Heimspiel in Folge, gleichbedeutend mit einem neuen Bundesliga-Rekord.

Lewandowski überholt zwei Bayern-Legenden

In der vergangenen Saison brach der Weltfußballer bereits Gerd Müllers Uralt-Rekord von 41 Toren in einer Saison, gegen Bochum knackte er nun erneut eine Bestmarke, die bislang der "Bomber der Nation" inne hatte. Neben Müller war allerdings noch eine weitere Bayern-Legende Rekordhalter. Auch Triple-Trainer Jupp Heynckes schaffte es, in zwölf Heimspielen in Folge zu treffen.

Lewandowski setzt damit seine unglaubliche Serie in der Bundesliga fort und lechzt sicherlich schon nach dem nächsten Rekord. Weitere Tore könnten bereits am kommenden Freitag folgen, wenn es im Auswärtsspiel bei der SpVgg Greuther Fürth zur Sache geht.