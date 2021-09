Bundesliga im Liveticker zum Nachlesen: FC Bayern München gegen VfL Bochum - Endergebnis 7:0

Wow, was für ein Fußballfest in München! Der FC Bayern zerlegt Aufsteiger VfL Bochum in der Allianz Arena und schickt den Revier-Klub mit einer 7:0-Packung wieder nach Hause. Vorübergehend übernimmt der Rekordmeister auch die Tabellenführung in der Bundesliga, Wolfsburg kann am Sonntag wieder vorbei ziehen. Hiermit verabschieden wir uns vom AZ-Liveticker und wünschen noch ein schönes Wochenende!

