Da kann selbst Lewandowski einpacken: Ex-Bayern-Star Ze Roberto zeigt Mega-Muskeln

Robert Lewandowski und Leon Goretzka gehören zu Bayerns Muskel-Maschinen. Doch ein ehemaliger Star der Münchner stellt jetzt sogar die durchtrainierten Profis in den Schatten.

München - Am letzten Spieltag der vergangenen Saison oder auch im DFB-Pokalfinale 2019 konnte es Fußball-Deutschland bewundern: Das Stahl-Sixpack von Bayerns Top-Stürmer Robert Lewandowski. Die eiserne Disziplin des 33-Jährigen ist gemeinhin bekannt, der durchtrainierte Körper des Polen kommt also nicht von ungefähr.

Mittlerweile fast schon ikonisch: Lewandowskis Jubel-Bild nach seinem Tor im Pokalfinale gegen Leipzig 2019. © imago/Revierfoto

Lewandowski und Goretzka sind Bayerns Muskelmänner

Auch Leon Goretzka gehört seit dem ersten Corona-Lockdown zu Bayerns Muskelmännern. Der Mittelfeldspieler nutzte die spielfreie Zeit in der ersten Phase der Pandemie, um an seinem Körper zu arbeiten.

Hat muskulär zugelegt: Leon Goretzka. © Bernadett Szabo/Pool Reuters/AP/dpa/Archivbild

Stahl-Sixpack: Ex-Bayer Zé Roberto in absoluter Top-Form

Doch ein ehemaliger Bayern-Star stellt selbst die Muskel-Maschinen der Münchner in den Schatten: Zé Roberto, der von 2002 bis 2006 und zwischen 2007 und 2009 für den deutschen Rekordmeister spielte.

Zé Roberto im Trikot des FC Bayern. © augenklick

Vor rund vier Jahren ließ der Brasilianer seine aktive Karriere in der Heimat bei Palmeiras ausklingen, gehen lassen hat sich der mittlerweile 47-Jährige aber seitdem nicht. Ganz im Gegenteil!

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Während andere Ex-Fußballer nach ihrer Karriere häufig gerne das Leben in vollen Zügen genießen, präsentiert sich Zé Roberto auf seinem Instagram-Kanal in absoluter Top-Form. Vor allem bei der durchtrainierten Bauchmuskulatur macht dem viermaligen Deutschen Meister so schnell keiner was vor.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

In der Vergangenheit sind ehemalige Spieler des FC Bayern immer wieder in einer anderen Funktion nach München zurückgekehrt. Vielleicht wird das ja irgendwann auch bei Zé Roberto der Fall sein – möglicherweise ja als Personal Trainer...