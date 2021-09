Europas Nummer 1: Während andere Giganten wanken, ist der FC Bayern in Bestform

Der FC Bayern ist unter Trainer Julian Nagelsmann das formstärkste Team in den europäischen Topligen. Andere Giganten wie Juventus oder der FC Barcelona schwächeln. Und Paris hat den ersten Messi-Zoff.

München - Die wankenden Giganten. Während der FC Bayern unter seinem neuen Trainer Julian Nagelsmann scheinbar mühelos durch die Bundesliga und Champions League marschiert, haben andere europäische Großmächte zum Saisonstart erhebliche Probleme. Besonders schlimm erwischt es derzeit Juventus Turin. Die "Alte Dame", zwischen 2012 und 2020 immerhin neunmal in Folge italienischer Meister, ehe Inter Mailand dieses Jahr die Serie unterbrach, rangiert aktuell in der Abstiegszone. Platz 18 nach dem 1:1 gegen den AC Mailand, ein Fiasko. "Juve im Keller", kommentierte die "Gazzetta dello Sport".

Während Cristiano Ronaldo Juve Richtung Manchester United verließ und wie gewohnt in jeder Partie trifft, schloss sich Lionel Messi, der andere Weltstar des vergangenen Jahrzehnts, Paris Saint-Germain an. Ideal läuft es für PSG freilich noch nicht, Messis Ex-Klub, dem FC Barcelona, geht es aber deutlich schlechter.

FC Barcelona: Absturz in die internationale Zweitklassigkeit

Die Katalanen wurden in der Champions League vom FC Bayern nach Belieben dominiert, das 0:3 offenbarte Barças Absturz in die internationale Zweitklassigkeit. In der spanischen Liga dümpelt Messis früheres Team im Mittelfeld herum. "Dieses Barcelona von Ronald Koeman ist Lichtjahre entfernt sowohl von Bayern, wieder einmal der Henker, als auch von den anderen Mannschaften des europäischen Bürgertums", schrieb "El Mundo" zuletzt treffend. Einziger Trost: Da steht Barcelona aktuell nicht alleine da.

Die AZ listet die europäischen Top 10 auf.

10. Inter Mailand

Italiens Meister verlor in der Königsklasse zwar mit 0:1 gegen Real Madrid, in der Serie A liegt das Team von Trainer Simone Inzaghi aber schon wieder an der Spitze. Der frühere Wolfsburger Edin Dzeko sorgt im Sturm für die Tore, traf schon dreimal.

9. Ajax Amsterdam

Die Niederländer treffen sogar noch häufiger als der FC Bayern. Dem 5:1 in der Champions League gegen Sporting Lissabon ließ Ajax ein 9:0 in der Liga gegen Aufsteiger Cambuur Leeuwarden folgen. Wie so oft hat Ajax ein junges, interessantes Team zusammen, das auch international überraschen kann.

8. Paris Saint-Germain

Beim 2:1-Sieg gegen Lyon um Ex-Bayern-Star Jérôme Boateng gab es den ersten Messi-Knatsch. Nach seiner Auswechslung war der argentinische Neuzugang sauer - und kassierte einen Rüffel von Trainer Mauricio Pocchetino: "Wir sind hier, um Entscheidungen zu treffen. Ob es den Leuten gefällt oder nicht", sagte der Trainer. PSG ist eine Ansammlung von Weltstars wie Messi, Neymar, Kylian Mbappé, Sergio Ramos oder Gianluigi Donnarumma - aber noch kein gefestigtes Team wie der FC Bayern. Ob Paris diese Entwicklung gelingt?

Lionel Messi (l) wurde von PSG-Trainer Mauricio Pochettino ausgewechselt. © Francois Mori/AP/dpa

7. Manchester City

Pep Guardiola hat mit City noch immer nicht den großen Champions-League-Traum erfüllen können - trotz Transfers-Ausgaben in Milliardenhöhe. In der Premier League gab es nur ein 0:0 gegen Southampton, in der Königsklasse ein 6:3 gegen Leipzig.

6. Manchester United

Neuzugang Ronaldo traf in seinen ersten drei Spielen seit der Rückkehr viermal, auch beim 2:1-Sieg gegen West Ham. United liegt punktgleich mit Liverpool und Chelsea an der Tabellenspitze. Für große Erfolge braucht es aber mehr Unterstützung für Ronaldo.

Lebensversicherung von Manchester United: Cristiano Ronaldo (M.), der in drei Spielen vier Tore erzielt hat. © picture alliance/dpa/AP

5. Borussia Dortmund

"Airling" Erling Haaland erzielte beim 4:2 gegen Union zwei herrliche Treffer, einen per Kopf und einen per Lupfer. Der 21-jährige Ausnahmestürmer sorgt beinahe im Alleingang dafür, dass Borussia Dortmund national und international auf eine Top-Saison hoffen darf. Aber: Defensiv muss der BVB deutlich stabiler werden.

4. FC Liverpool

Jürgen Klopps Mannschaft ist nach einer schwächeren Saison wieder auf dem Vormarsch. Ungeschlagen in der Liga, Auftaktsieg in der Champions League - die Reds sind einer der heißen Titelkandidaten. Nur Ex-Bayer Thiago muss sich endlich zu einer Stammkraft entwickeln.

3. Real Madrid

Die Königlichen sind eines der gefährlichsten Teams Europas - weil sie regelmäßig auch schwächere Spiele noch gewinnen. Wie am Wochenende beim 2:1-Erfolg in Valencia. Coach Carlo Ancelotti und Abwehrass David Alaba führen die spanische Liga an.

2. FC Chelsea

Mit Stürmer Romelu Lukaku hat sich das Team von Thomas Tuchel exzellent verstärkt. In der Breite ist wohl keine Mannschaft so stark besetzt wie der amtierende Champions-League-Sieger.

1. FC Bayern

Die Münchner liegen im Fünfjahres-Ranking der Uefa an der Spitze. Und sie sind auch das formstärkste Team der bisherigen Saison. Acht Spiele unter Nagelsmann, sieben Siege, ein Remis, 38:5 Tore. Bayern sei "eine Ausnahmemannschaft, einer der Favoriten in der Champions League", analysierte Sky-Experte Lothar Matthäus. Aktuell sogar der Top-Favorit.