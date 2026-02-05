Mit Olise und Díaz verfügen die Bayern über die erfolgreichste Flügelzange Europas. Die Vorgänger Sané und Coman stellt das Offensiv-Duo komplett in den Schatten – und bald werden sie noch gefährlicher.

Harry Kane hatte noch keine Ahnung, was da auf ihn und die Bayern zukommt. Woher auch?

"Es ist einer der kleinsten Kader, in dem ich je gespielt habe. Wir sind ein bisschen dünn aufgestellt, wenn wir ehrlich sind", sagte der Engländer Mitte August vergangenen Jahres.

Seine Sorgen waren aus damaliger Sicht durchaus nachvollziehbar: Nach Vereinslegende Thomas Müller und Leroy Sané hatte der FC Bayern mit Kingsley Coman gerade erst einen weiteren Offensivspieler abgegeben, dem stand mit Luis Díaz lediglich ein Neuzugang für den Angriff gegenüber. Zu allem Überfluss hatte sich Jamal Musiala kurz zuvor auch noch bei der Klub-WM schwer verletzt. Wer sollte ihm denn jetzt noch seine Tore auflegen?

Bayern verfügt über die gefährlichste Flügelzange Europas

"Ois easy, Harry!", hätte man damals mit dem Wissen von heute antworten können. Die Bayern stellen in dieser Saison eine der gefährlichsten Offensiven Europas und Kane ist einmal mehr einer der Top-Anwärter auf den Goldenen Schuh als bester Torjäger des Kontinents.

Warum? Weil der Umbruch in der Offensive sogar noch besser aufgegangen ist, als erhofft. Neben einem phasenweise furios aufspielenden Lennart Karl ist es vor allem die Flügelzange Michael Olise und Luis Díaz, die begeistert.

Letztere hat sich mittlerweile sogar zum gefährlichsten und effektivsten Außenstürmer-Gespann Europas entwickelt, wie auch die Statistiken untermauern. Olise ist mit 15 Assists aktuell der beste Vorlagengeber in den Top-Fünf-Ligen – Díaz belegt mit neun Vorlagen Rang drei. Beide sind zudem die einzigen Spieler, die in der laufenden Saison in der Liga auf mindestens neun Treffer und neun Assists kommen.

Olise und Díaz sind wesentlich gefährlicher als Sané und Coman

Im Vergleich zu den Sommer-Abgängen Sané und Coman stellt die neue Flügelzange der Münchner, die mit "Olisíaz" längst auch mit einem eigenen Spitznamen bedacht wurde, ein enormes Upgrade dar.

Wie groß der Qualitätssprung tatsächlich ist, lässt sich auch daran ablesen, dass Olise und Díaz trotz ihrer vergleichsweise kurzen Vereinszugehörigkeit schon jetzt die relevanten Bestmarken ihrer Vorgänger egalisiert und teilweise pulverisiert haben.

Leroy Sané und Kingsley Coman haben den FC Bayern im Sommer verlassen. © Federico Gambarini/dpa

Coman etwa war 2020/21, der erfolgreichsten seiner insgesamt zehn Spielzeiten bei den Bayern, an 15 Ligatreffern direkt beteiligt (fünf Tore, zehn Vorlagen). Sané kam in seiner besten Bundesliga-Saison bei den Bayern 2023/24 auf 19 direkte Torbeteiligungen (acht Tore, elf Assists) in 27 Partien – ein Wert, den Díaz (zehn Tore, neun Assists) bereits jetzt eingestellt und Olise (zehn Tore, 15 Assists) deutlich übertroffen hat. Nach dem 20. Spieltag, wohlgemerkt!

Anders als Sané und Coman: Olise und Díaz stehen immer zur Verfügung

Die guten Zahlen von Bayerns neuer Flügelzange liegen auch in ihrer hohen Verfügbarkeit begründet. Beide zählen beim Rekordmeister zu den Vielspielern und hatten seit ihrer Ankunft in München noch keinen einzigen verletzungsbedingten Ausfall. Díaz stand in der Bundesliga in 87 Prozent der möglichen Spielzeit auf dem Platz, bei Olise sind es 80 Prozent.

Zum Vergleich: Sané absolvierte während seiner Bayern-Zeit nur 63 Prozent der möglichen Liga-Minuten, der häufig von Verletzungen geplagte Coman kam in seinen zehn Jahren beim Rekordmeister gar nur 45 Prozent der möglichen Minuten zum Einsatz.

Díaz bekommt mit Davies einen neuen Hintermann

So ist es wenig verwunderlich, dass die Hoffnungen der Bayern im weiteren Saisonverlauf auch auf ihrer Flügelzange ruhen. Spannend wird vor allem zu beobachten sein, wie sich das Zusammenspiel auf Díaz’ linken Flügel entwickelt. Der Kolumbianer erhält dank der Rückkehr von Alphonso Davies, der sich nach überstandenem Kreuzbandriss peu á peu an seine Top-Form herankämpft, einen neuen Hintermann mit extrem viel Offensivdrang. Harmonieren beide ebenso gut wie das Duo Olise und Laimer auf rechts, werden die Flügel der Bayern noch gefährlicher als ohnehin schon. Torjäger Kane muss also wirklich nicht bange sein. . .