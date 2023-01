Bayerns Sturm-Juwel dreht auf: Tel gibt Nagelsmann neue Optionen

Der 17-Jährige wird immer stärker, schon bald könnte er in der Bayern-Startelf stehen.

München - Oliver Kahn saß dick eingepackt in seine olivgrüne Winterjacke auf der Tribüne am Bayern-Campus, neben ihm Hasan Salihamidzic. Und was die beiden Bayern-Bosse da sahen, stimmte sie äußerst zuversichtlich für die Zukunft der Münchner. Denn beim 4:4 gegen RB Salzburg am Freitagabend waren es die Nachwuchsspieler, die einen 1:3-Rückstand noch in ein passables Ergebnis verwandelten.

Mathys Tel brilliert von der ersten Sekunde an

"Kompliment an unsere jungen Spieler, die zeigen konnten, was sie drauf haben", ließ Kahn über die Sozialen Netzwerke verlauten: "Der Abend am Campus hat aber auch gezeigt, dass wir noch einiges zu tun haben!" Kein Widerspruch. Und dennoch: Einige Youngster, die schon im Trainingslager in Doha überzeugt hatten, zeigten erneut auf, dass man in den kommenden Monaten und Jahren mit ihnen rechen sollte.

Allen voran er: Mathys Tel (17). Der Franzose kam wie die anderen Ersatzspieler in der 63. Minute in die Partie – und brillierte von der ersten Sekunde an. Kingsley Comans Treffer zum 3:3 bereitete Tel mit einem präzisen Pass vor, das 4:3 erzielte er dann selbst – nach einer spektakulären Drehung im Strafraum.

Nagelsmann über Tel: "Er hat ein herausragendes Spiel gemacht"

Tel ist mit seiner Schnelligkeit, mit seiner Stärke im Dribbling und Abschluss schon jetzt eine echte Alternative im Bayern-Angriff, er gibt Trainer Julian Nagelsmann neue Optionen. "Er hat ein herausragendes Spiel gemacht", sagte Nagelsmann über Tel, der aktuell als Außenstürmer eingesetzt wird, aber langfristig auch als Nummer 9 auflaufen könnte. Da ist Sportvorstand Salihamidzic offenbar ein Coup im Sommer gelungen.

Neben Tel gefiel gegen Salzburg auch Arijon Ibrahimovic (17), der mit einem Schuss aus der Distanz den Treffer zum 2:3 erzielte. "Gratulation zum ersten Tor", twitterte Thomas Müller: "Mach weiter so, Amigo!" Ibrahimovic ist neben Tel der Vorbereitungs-Gewinner.