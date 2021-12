Bayerns bester Vollstrecker und Vorbereiter: Sané übertrumpft alle

Leroy Sané blüht beim FC Bayern München endlich richtig auf. Die Zahlen belegen es.

München – Es läuft bei Leroy Sané. Unter Julian Nagelsmann hat der Nationalspieler den nächsten großen Schritt gemacht und ist mittlerweile eine der tragenden Säulen in der Offensive des Rekordmeisters. Rekordverdächtig sind auch seine Zahlen.

Sané hat in dieser Saison als erster Bayernspieler die Marke von zehn Toren und zehn Vorlagen erreicht. Weder Robert Lewandowski noch Thomas Müller, Serge Gnabry oder Kingsley Coman haben das geschafft. Lewandowski traf häufiger, Müller bereitete öfter vor, aber Sané kann beides.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Für diese Zahlen hat Sané nur 25 Spiele gebraucht. In der Vorsaison schaffte der Offensivmann ebenfalls zehn Tore und Vorlagen. Das allerdings in 44 Pflichtspielen.

In Sanés aktueller Form kommt Nagelsmann natürlich auch nicht in der Startelf an ihm vorbei. 13 Mal begann der Nationalspieler in der laufenden Bundesligasaison bereits und die Rückrunde hat noch nicht begonnen. In seiner ersten Saison bei den Bayern waren es lediglich 18 Einsätze von Beginn an.