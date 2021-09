Bayern wollen Spitzenplatz gegen Kiew festigen

In der Frage nach dem Favoriten in der jüngst gestarteten Champions-League-Saison will der FC Bayern München seine Ambitionen mit dem zweiten Sieg im zweiten Gruppenspiel untermauern. "Am Ende geht es darum zu bestätigen, dass wir vielleicht einer der Favoriten sein können", sagte Trainer Julian Nagelsmann vor dem Heimspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) gegen Dynamo Kiew. "Wer das Ding gewinnen will, muss am Ende die meisten Spiele gewonnen haben - und das versuchen wir."

28. September 2021 - 15:11 Uhr | dpa

Trainer Julian Nagelsmann steht auf dem Trainingsgelände der Bayern. © Sven Hoppe/dpa