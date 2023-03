Bayern-Star Jamal Musiala fit für Kracher gegen Borussia Dortmund

Thomas Tuchel steht beim Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund am Samstag fast der komplette Kader zur Verfügung. Auch der zuletzt angeschlagene Jamal Musiala ist rechtzeitig fit geworden.

München - Gute Nachrichten für den FC Bayern vor dem Bundesliga-Kracher gegen Borussia Dortmund (Samstag, 18.30 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker): Jamal Musiala hat seinen Muskelfaserriss überstanden und ist rechtzeitig für das Spitzenspiel gegen den Tabellenführer fit geworden.

Das teilte Neu-Trainer Thomas Tuchel am Freitag mit. "Jamal Musiala hat heute komplett trainiert und wird morgen auch noch trainieren beim Anschwitzen, dann können wir aus den Vollen schöpfen", sagte der 49-Jährige.

Muskelfaserriss: Mathys Tel fällt beim FC Bayern vorerst aus

Abgesehen von den Langzeitverletzten Manuel Neuer (Unterschenkelbruch) und Lucas Hernández (Kreuzbandriss) wird am Samstag nur Mathys Tel fehlen. Der junge Angreifer hat sich zuletzt bei der französischen U19-Nationalmannschaft einen Muskelfaserriss im linken Adduktorenbereich zugezogen und wird vorerst ausfallen.

Nachdem Tuchel die Trainingsarbeit am Dienstag noch mit einem Mini-Kader aufgenommen hatte, kamen die zahlreichen Nationalspieler in den vergangenen Tagen nach und nach zurück. Am Freitag kehrte auch Alphonso Davies, der zuletzt für die kanadische Nationalmannschaft im Einsatz war, ins Training zurück.