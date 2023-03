FC Bayern: Mathys Tel fällt wegen Muskelfaserriss vorerst aus

Mathys Tel wird dem FC Bayern in den kommenden Partien fehlen. Der junge Offensivspieler hat sich einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich zugezogen.

München - Der FC Bayern muss im Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund (Samstag, 18.30 Uhr/Sky und im AZ-Liveticker) und in den darauffolgenden Partien ohne Mathys Tel auskommen. Wie der Rekordmeister am Donnerstag mitteilt, hat sich der 17-Jährige bei der französischen U19-Nationalmannschaft einen Muskelfaserriss im linken Adduktorenbereich zugezogen. Wie lange er ausfällt, ist unklar.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

FC Bayern vor den entscheidenden Wochen dieser Saison

Für die Bayern geht es nach der Länderspielpause in die entscheidenden Wochen dieser Saison. Neben dem Topspiel gegen den BVB stehen im April auch das Pokal-Viertelfinale gegen den SC Freiburg sowie beide Viertelfinal-Partien in der Champions League gegen Manchester City an.