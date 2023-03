Lothar Matthäus glaubt: BVB-Duell kommt für FC Bayern "zum richtigen Zeitpunkt"

Am Samstag empfängt der FC Bayern Borussia Dortmund zum Spitzenspiel in der Allianz Arena. Lothar Matthäus glaubt an einen Sieg der Münchner.

30. März 2023 - 06:52 Uhr | AZ/dpa