FC Bayern: Joshua Kimmich zu Tuchel – "Ganz schnell gute Kombination kreieren"

Nach dem Länderspiel gegen Belgien geht der Blick aufs Topspiel Bayern gegen Dortmund. Kimmich spricht über den neuen Trainer, Can traut dem BVB viel zu.

München - Noch in der Nacht nach der Länderspiel-Niederlage gegen Belgien ging der Blick bei den Fußball-Nationalspielern des FC Bayern und von Borussia Dortmund nach vorne auf das anstehende Duell beider Vereine in München.

Das Topspiel zwischen dem Serienmeister und dem am Samstag (18.30 Uhr/Sky und im AZ-Liveticker) anreisenden Spitzenreiter BVB erhält noch zusätzliche Brisanz dadurch, dass der neue Bayern-Coach Thomas Tuchel bei seinem Comeback in der Bundesliga auf seinen Ex-Verein trifft.

Serge Gnabry: "Das müssen wir einfach nur gewinnen"

"Natürlich versuchen wir, es dem neuen Trainer so leicht wie möglich zu machen. Wir haben nicht viel Zeit. Wir haben ganz wichtige Wochen vor uns. Wir wissen alle, was der Trainer kann. Ich glaube, der Trainer weiß, was er für einen Kader hat. Wir müssen es schaffen, ganz schnell eine gute Kombination zu kreieren, damit wir die Spiele gewinnen", sagte Joshua Kimmich nach dem 2:3 in Köln gegen Belgien im ARD-Interview.

Teamkollege Serge Gnabry sagte zum Spitzenspiel: "Das müssen wir einfach nur gewinnen. Wir freuen uns auf Samstag." Kimmich sieht insgesamt "heiße Wochen" auf die Bayern zukommen. Der gegen Belgien verletzt ausgewechselte Mittelfeldspieler Leon Goretzka glaubt, dass die Blessur am Fuß nicht so schlimm ist. "Ich bin umgeknickt. Es sollte schon reichen bis Samstag." Die Münchner reisten noch in der Nacht zum Mittwoch aus Köln heim.

BVB will Tabellenführung mindestens verteidigen

Am Dienstagabend in Köln kämpften Bayern- und BVB-Nationalspieler noch gemeinsam Seite an Seite. In der ausverkauften Allianz Arena werden sie wieder erbitterte Gegner sein. Emre Can will mit dem BVB die Tabellenführung mindestens verteidigen, aber möglichst sogar mit einem Sieg auf vier Punkte ausbauen.

"Es wird extrem schwer in München in der Allianz Arena. Trotzdem: Wir haben auch Qualitäten. Wir glauben an uns. Wir fahren dahin, um zu gewinnen. Es wird schwierig, aber versuchen werden wir es auf jeden Fall", sagte Can im ARD-Interview nach dem Länderspiel.