Bayern-Star angeschlagen: Corentin Tolisso reist vorzeitig von Nationalmannschaft ab

Corentin Tolisso hat die französische Nationalmannschaft verlassen und ist wieder nach München gereist. Der Mittelfeldspieler des FC Bayern hat sich laut Nationaltrainer Didier Dechamps im Training verletzt.

München - Schlechte Nachrichten für den FC Bayern: Corentin Tolisso hat sich im Training bei der französischen Nationalmannschaft verletzt und kehrt frühzeitig zum Rekordmeister nach München zurück. Dies bestätigte Nationaltrainer Didier Dechamps.

Corentin Tolisso verletzt: Didier Dechamps gibt leichte Entwarnung

Der 26-Jährige stand beim 1:0-Erfolg der Equipe Tricolore gegen Portugal am Samstagabend im Kader, kam allerdings nicht zum Einsatz. "Er stand heute Abend nicht zur Verfügung, obwohl er auf der Bank saß. Er wird auch am Dienstag nicht verfügbar sein, also wird er zurück zu seinem Klub reisen", verkündete Dechamps. Um welche Art Verletzung es sich handelt, teilte der Trainer des amtierenden Weltmeisters nicht mit. Es sei allerdings "nichts Ernstes".

Ob Tolisso beim Heimspiel der Münchner gegen Werder Bremen am kommenden Samstag ausfallen wird, ist noch unklar. Der 26-Jährige durfte sich nach der Verletzung von Joshua Kimmich beim 3:2-Erfolg bei Borussia Dortmund vergangene Woche gute Chancen auf einen Stammplatz ausrechnen.