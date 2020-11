Die Länderspielpause ist vorbei, der FC Bayern ist wieder in der Bundesliga gefordert. Am Samstag empfangen die Münchner den SV Werder Bremen in der Allianz Arena. Vor allem für die deutschen Nationalspieler gilt es nach dem Debakel gegen Spanien wieder in die Spur zu finden. Mit Blick auf die Aufstellung muss Hansi Flick vor allem im defensiven Mittelfeld umdisponieren, neben dem längerfristigen Ausfall von Leader Joshua Kimmich, ist auch der Einsatz von Corentin Tolisso fraglich. Der Franzose musste vorzeitig von der Nationalelf abreisen, ihn plagen muskuläre Probleme. Verfolgen Sie die Partie am Samstag ab 15.30 Uhr im AZ-Liveticker!