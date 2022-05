Countdown für die European Championships: Urlaubssperre für Sportfans

Nur noch 100 Tage bis zum Start der European Championships. Die Politik zumindest ist überzeugt, dass die Sportveranstaltung auch ein Riesen-Erfolg wird.

München - Klar, was den Sommerurlaub angeht, liegen diese Europameisterschaften nicht gerade ideal.

Von 11. bis 21. August gehen bei den European Championships mehr als 4.700 Athleten in den Sportarten Beachvolleyball, Kanu-Rennsport, Klettern, Leichtathletik, Radsport, Rudern, Tischtennis, Triathlon und Turnen an den Start, dazu paralympische Kanu- und Ruder-Wettbewerbe, 177 Medaillenentscheidungen - da will man dabei sein.

Sollte man auch, meinte Bayerns Innen- und Sportminister Joachim Herrmann (CSU) am Dienstag bei der Präsentation: "Urlaub kann man auch davor oder danach machen." Wenn der Minister das sagt...

Größtes Multisportevent seit den Olympischen Spielen 1972

Am Dienstag waren es noch 100 Tage bis zum Start des größten Multisportevents seit den Olympischen Spielen 1972. Ein schöner Anlass, um schon mal ein bisschen Vorfreude zu schüren und nebenbei den Vorverkauf anzukurbeln. Und wer könnte das wohl besser als eine leibhaftige Olympiasiegerin?

Malaika Mihambo, die bei den Spielen in Tokio in einem mitreißenden Weitsprung-Wettkampf Gold geholt hatte, wird im August erstmals in diesem wunderschönen Stadion einen Wettkampf bestreiten und ist bereits voller Vorfreude: "Mit Zuschauern macht der Sport erst so richtig Spaß."

Keine Beschränkungen bei den European Championships

Und die dürfen während der elf Wettkampftage so kommen, wie sie sind: ohne Maske, ohne Test, ohne Impfnachweis. "Es gibt keine Beschränkungen mehr", frohlockte Marion Schöne, die Geschäftsführerin des Olympiaparks.

Machen einen auf sportlich: Auch Dieter Reiter (3.v.l.) und Sportminister Joachim Herrmann (r.) sind bei der Präsentation dabei. © picture alliance/dpa

Abgesehen vom über die ganze Stadt verteilten Sport - Klettern und Beachvolleyball am Königsplatz, Rudern und Kanu an der Regattaanlage in Oberschleißheim, Tischtennis in der Rudi-Sedlmayer-Halle, Radsport an der Messe München, im Olympiapark sowie in Murnau, Landsberg und Fürstenfeldbruck, Turnen in der Olympiahalle - gibt es rund um die European Championships (Eintrittskarten unter www.munich2022.com) noch viel mehr zu erleben, sagt Schöne: "Unsere zehnte Sportart ist das Festival The Roofs: elf kostenfreie Themeninseln zu Kunst, Tech, Kids, Heimat, Beach und mehr. Wir wollen keine Superlative, sondern Überraschungsmomente. Wir sehen Sport als eine Begegnungsstätte."

Musik-Act: US-Star Gayle tritt bei den European Championships auf

Als Musik-Acts kündigte sie US-Star Gayle, die Passauer Sängerin Luna und die Berlinerin Elif an. Während Innenminister Herrmann mit Hinweis auf all die vielen längst schon wieder maroden Olympiastadien und -wettkampfstätten weltweit von nur "minimalen Umbauten seit 1972" schwärmt ("Schon damals ist nachhaltig gebaut worden. Es geht auch ohne Neubauten"), verweist Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) auf den dreistelligen Millionenbetrag, den die Stadt seitdem für die Instandhaltung ausgegeben hat. "Da ist es schon schön, da endlich auch mal wieder Sport zu sehen", so Reiter.

Juliane Seifert, Staatssekretärin im Bundesinnenministerium, lobt die European Championships als "Fixstern des europäischen Spitzensports" und erhofft sich "Signalwirkung, einen Booster für den Breitensport nach zwei Jahren Pandemie". Die Athleten scharren schon mit den Hufen: Olympiasiegerin Mihambo startet am Sonntag in die Wettkampfsaison, Turner Marcel Nguyen will nach dem zweiten Kreuzbandriss "alles geben, um in 100 Tagen fit zu sein". Und wenn es nach dem Para-Ruderer Thomas Marc Lembeck geht, könnte die EM schon morgen beginnen: "So eine große Bühne bekommen wir nicht so oft."