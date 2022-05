Einkaufsstraßen-Ranking: Maximilianstraße auf dem letzten Platz

Die Maximilianstraße in München liegt in einem Ranking der Luxusmeilen im deutschsprachigen Raum abgeschlagen auf dem 23. Platz. Die Gründe.

München - Die Maximilianstraße ist Münchens teuerste Einkaufsstraße – aber im deutschsprachigen Raum auch die schlechteste. Das ergibt zumindest ein Ranking von Claneo und s.Oliver, in dem Luxusmeilen in Deutschland, Österreich und in der Schweiz bewertet wurden.

Demnach kann man auf dem Berliner Ku'damm und der Königsallee in Düsseldorf am besten shoppen. Münchens edle Straße liegt abgeschlagen auf Platz 23, gleich bedeutend mit dem letzten Rang.

Maximilianstraße in München: Zu wenig Auswahl und zu teuer

Laut Ranking liegt das vor allem "an der verhältnismäßig kleinen Auswahl an Geschäften und überdurchschnittlich hohen Preisen für Parktickets und einen Cappuccino".

Denn: In der Maximilianstraße gibt es nur 54 Läden. Zum Vergleich: Auf dem Kurfürstendamm sind es 202. Während man in Berlin pro Stunde 2,50 Euro für ein Parkticket zahlt, muss man in München vier Euro ausgeben. Der Cappuccino kostet in der Hauptstadt 31 Cent weniger.

Berliner Ku'damm auf dem ersten Platz

Neben den oben genannten Kriterien waren auch die Entfernung zum Hauptbahnhof, die Länge der Einkaufsstraße, der prozentuale Verkehrsanteil, die Luftverhältnisse und die Entfernung zum Park ausschlaggebend.

Nur beim Verkehr und der Entfernung zum Hauptbahnhof schneidet die Maximilianstraße besser ab als der Ku'damm. Insgesamt erhält letzterer einen Score von 100 von Claneo und s.Oliver – der von Münchens Prachtstraße liegt bei 0.

Das Einkaufsstraßen-Ranking