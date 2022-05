Profitieren die Kunden der Stadtwerke München vom Umstieg von Gas auf Erdwärme?

Die CSU-Stadtratsfraktion vermutet, dass die Einsparungen bei den Stadtwerken München bleiben. Sie will wissen: Werden Münchner Mieter durch den Umstieg entlastet?

Die erste Geothermie-Anlage der Stadtwerke München ging 2004 in Riem in Betrieb.

München - Fünf Geothermie-Anlagen betreiben die Stadtwerke München (SWM) bereits – im Sommer 2022 soll mit Betriebsbeginn der Geothermie München Süd auch erstmals Erdwärme in das innerstädtische Wärmenetz eingespeist werden.

Stadtwerke München: Vom teuren Gas auf billige Erdwärme

Zwar ist der Bau einer neuen Anlage sehr kostenintensiv, doch im laufenden Betrieb ist die Erdwärme dann günstig. In einer Anfrage will die CSU-Stadtratsfraktion nun wissen: Wie wird günstige Erdwärme von München-Süd sich auf Mieterhaushalte in München bei den Wärmekosten konkret auswirken? Werden Nebenkosten gesenkt?

"Derzeit erhalten alle M-Wärmekunden neue Verträge mit der Begründung, dass bei der Preisanpassungsformel der Wegfall des Kohleeinsatzes und die Einspeisung der Erdwärme berücksichtigt werden. Zudem weisen die SWM darauf hin, dass es beim Übergang der Verträge keine Preissprünge gäbe", heißt es in der Anfrage.

Jährlicher Verkaufserlös von 75 Millionen Euro?

Dies könne so interpretiert werden, dass einzig die Stadtwerke von dem Umstieg profitieren. Der jährliche Verkaufserlös betrage jährlich etwa 75 Millionen Euro, so die CSU-Stadtratsfraktion.

Und weiter: "Es besteht die Vermutung, dass dieser Betrag voll bei der SWM GmbH 'bleibt' und nicht ansatzweise an die Endkunden, von denen die meisten zur Miete wohnen dürften, weitergegeben wird."

Die Fragen der CSU-Stadtratsfraktion

Folgende Fragen will die Fraktion von Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter und den städtischen Wohnungsunternehmen GWG und GEWOFAG in ihrer Eigenschaft als M-Wärme-Großkunden beantwortet haben: