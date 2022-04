Preis-Explosion für Kunden der Stadtwerke München – Linke fordern Aufklärung

Um mehr als das Eineinhalbfache sind die Kosten für die Fernwärme gestiegen. Die Linke kritisiert die SWM dafür scharf.

Die Stadtwerke München wollen den Münchner Bedarf an Fernwärme bis spätestens 2040 CO2-neutral decken. Sie setzen bei der Wärmewende vor allem auf Tiefengeothermie, wie bereits hier in der Energiezentrale in Freiham. (Archivbild)

München - Nächste Woche wird Rentner Hanns-Peter Kreuser, 79 Jahre alt, höchstwahrscheinlich einen Schnaps aufmachen. Denn dann erwartet er die Rechnung der Münchner Stadtwerke. Und einen Schock.

Denn nicht nur Strom und Gas werden immer teuer. Auch Münchner, die wie Hanns-Peter Kreuser einen Fernwärme-Anschluss der Stadtwerke haben, müssen viel mehr bezahlen.

Die Stadtratsfraktion der Linken hat ausgerechnet, dass der Preisanstieg bei Fernwärme 162 Prozent beträgt: "Wer im letzten Jahr für 10 Megawattstunden noch 586,40 Euro zahlen musste, hat dieses Jahr 1.537,10 Euro zu begleichen", so die Linke.

Im nächsten Winter öfter den Pullover überziehen

Wie viel er mehr bezahlen muss, weiß Kreuser noch nicht. Er hat erst vor kurzem seinen Zähler abgelesen, und nun wartet er auf die Rechnung. Allerdings, sagt er, ärgert er sich gewaltig, dass er vor zehn Jahren entschieden hat, seinen Öltank im Garten zuschütten zu lassen. Seitdem bezieht er von den Stadtwerken Fernwärme, um sein Haus zu heizen und um warm zu duschen. Eine Alternative hat er seitdem nicht mehr, sagt Kreuser. Denn die Fernwärme kommt per Rohrleitung direkt zu ihm nach Hause.

Auch wie viel er verbraucht, sieht er meistens erst hinterher. "Im nächsten Winter werde ich mir aber wahrscheinlich häufiger einen Pullover überziehen", sagt der 79-Jährige. Denn obwohl die Rente des ehemaligen Bankers nicht schlecht sei, bleibe am Ende des Monats kaum etwas übrig.

Wie viele Münchner einen Fernwärme-Anschluss haben, ist unklar

Wie viele Münchner einen Fernwärme-Anschluss haben und von den Preissteigerungen betroffen sind, können die Stadtwerke nicht sagen. Allerdings dürften es Tausende Menschen sein: Denn inzwischen versorgen die Stadtwerke laut eigenen Angaben 40 Prozent der Münchner Haushalte mit Fernwärme.

Grund für den enormen Anstieg seien die gestiegenen Rohstoffpreise, so die Pressestelle der Stadtwerke. Erdgas und Kohle seien fünfmal so teuer wie noch vor einem Jahr. Denn zumindest in München wird Fernwärme auch mit diesen Rohstoffen erzeugt.

Die Stadtwerke gewinnen Fernwärme hauptsächlich in einem "Kraft-Wärme-Kopplungsprozess" in den drei Münchner Heizkraftwerken. Dafür werden Restmüll, Erdgas, Kohle und Klärschlamm verbrannt. Außerdem betreiben die Stadtwerke sechs Geothermie-Anlagen. Dabei wird die Erdwärme aus dem Thermalwasser genutzt. Doch der Ausbau der Geothermie geht in München viel zu schleppend voran, kritisiert die Linke. Und deshalb seien die Preise hier auch viel teurer als im Münchner Umland. In Unterschleißheim, Grünwald und Unterhaching kostet laut einer Aufstellung der Linken die Fernwärme zum Teil nicht einmal die Hälfte. Diese Gemeinden bauen schon seit über zehn Jahren Geothermie aus.

