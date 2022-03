European Championships 2022 in München: Wie Olympia - nur kleiner und bescheidener

Im Olympiapark findet im August Munich 2022 statt. Der Ansatz ist ein anderer als bei den Spielen in Peking. Der Etat dort soll 40 Milliarden Euro betragen haben, München kommt mit 130 Millionen aus.

München - Sind es Olympische Spiele im kleineren Format, die im August im Olympiapark stattfinden werden? Immerhin sind die European Championships, ein Zusammenschluss von gleich neun Europameisterschaften mit rund 4.700 Athleten, das größte Sportfest in der Stadt seit den Olympischen Spielen 1972.

European Championships sind nicht gleich Olympia

Markus Schnetzer, einer der drei Geschäftsführer des Organisationskomitees, meint, es gibt Parallelen im sportlichen Charakter. Aber: "Man wird nicht immer gerne mit Olympia verglichen." Um den Ruf des Internationalen Olympischen Komitees sei es nicht gut bestellt. Außerdem verfolgten die European Championships "einen anderen Ansatz".

Der Kerngedanke lautet: Nachhaltigkeit. Das Event im August arbeitet mit einem 130-Millionen-Etat. Die Winterspiele in Peking kosteten nach Expertenschätzungen 40 Milliarden Euro. "Kaum noch darstellbar", findet das Schnetzers Kollege Frank Seipp. "Die European Championships setzen bewusst einen Gegenpol." Man will zeigen: "Man kann auch mit großen Events in anderem Stil - in Anführungsstrichen bescheidener - live und im Fernsehen begeistern."

Einige Wettkämpfe auch in der Stadt verteilt

Statt neuer Stadien setzen die Organisatoren auf die Infrastruktur vor Ort, den Olympiapark, der das ganze Jahr über mit diversen Veranstaltungen Jubiläum feiert - die European Championships sind dann der Höhepunkt.

Einige der 177 Medaillenentscheidungen finden auch im Stadtzentrum statt, zum Beispiel Beachvolleyball am Königsplatz. Seipp: "Unser großes Ziel ist, nicht nur den absoluten Leichtathletik- oder Triathlon-Fan anzusprechen, sondern den Menschen, der sagt: 'Ich habe schon Olympia gesehen, ich will mal wieder Teil von etwas Großem und Positivem sein.'"

Seit 2019 bereitet das Organisationskomitee mit seinen mittlerweile 170 Mitarbeitern und Zulieferern die elf Tage im August vor. "Wir sind voll im Zeitplan", sagt Schnetzer. Doch die beiden Themen, die das Weltgeschehen dominieren, beschäftigen auch "Munich 2022": die Coronapandemie und der Krieg in der Ukraine.

Wegen Ukraine-Krieg: Athleten aus Russland und Belarus werden ausgeschlossen

Bezüglich des Ukraine-Krieges steht bereits fest, "dass wir keine russischen und belarussischen Athleten in München haben werden", sagt Schnetzer. Zu Corona habe man ein Expertenteam an der Hand, sein Team bereite Szenarien für mögliche "Herausforderungen" vor. Er hofft allerdings wie in den Vorjahren auf eine Entspannung im Sommer.

Der Ticketvorverkauf läuft "ordentlich, aber nicht so, als ob wir nicht Corona hätten", meint Schnetzer. Das sei so auch bei anderen Veranstaltungen zu beobachten. "Die Leute sind zurückhaltender. Sie müssen sich erst wieder daran gewöhnen, Seite an Seite zu sitzen"´, ergänzt er.

Die Europameisterschaften würden notfalls auch stattfinden, wenn keine Zuschauer erlaubt wären, sagt Schnetzer - eine Komplettabsage käme noch teurer. Er denkt, dass die bis dato aufgeschobenen Kommunikationsmaßnahmen den Ticketvorverkauf ankurbeln.

Wettkämpfe sollen Kinder zum Sport animieren

Die Ausrichter hoffen, dass Kinder, die den Stars wie Weitspringerin Malaika Mihambo, Speerwerfer Thomas Röhler und Turner Marcel Ngyuen zuschauen, nach den Coronaeinschränkungen zum Sporttreiben animiert werden. Seipp: "Wenn wir auch die soziale Nachhaltigkeit erreichen, dann haben wir viel erreicht." Und das 50 Jahre nach den Spielen in München.