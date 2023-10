Wiesn-Stimmung in München: Helene Fischer sitzt heimlich im Biergarten – und singt im Dirndl

Das Wiesn-Feeling macht auch vor Schlager-Superstar Helene Fischer nicht Halt. Die Sängerin zeigt sich bei den drei letzten München-Konzert überraschend im Dirndl. Und auch ihre Tänzer tragen Tracht. Zuvor hat man im Biergarten gefeiert.

Überraschende Outfitwahl zum dritten Konzert in München. Helene Fischer spürte wohl das "Wiesn-Gfui" und performte im Dirndl. Die Olympiahalle tobte, sang lautstark bei den Hits "Null auf 100" oder "Nur mit Dir" mit, während die 39-Jährige in Tracht performte.

Helene Fischer und Tänzer in Tracht in der Olympiahalle in München

Natürlich zeigte sich Helene Fischer, wie man es von ihr gewohnt ist, in Body, Glitzer-Look oder Regenbogen-Jeansjacke, doch kurzerhand tauschte sie den Look für wenige Momente aus.

Helene Fischer sang am Freitagabend in München im Dirndl © privat

Dirndl-Auftritt: Helene Fischer begrüßt Fans in München zur "Wiesnzeit"

"Servus Minga, wir haben uns gedacht, es ist Wiesnzeit, haben gerade Glück, zu der Zeit hier zu sein. Warum ziehen wir uns nicht auch passend an?", sagte sie voller Vorfreude in das Mikrofon. 12.000 Konzertbesucher jubelten.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

"Ihr Dirndl, moi steht ihr des gut": Fans von Helene Fischer total begeistert

Auf Instagram zeigen sich die Fans begeistert. In der Kommentarspalte der Fan-Videos ist zu lesen: "Ich flippe aus" oder "Ihr Dirndl, moi steht ihr des gut". Helene Fischer spielte insgesamt fünf Konzerte in München – zuletzt am Sonntag (1. Oktober). Am Ende ihrer "Rausch-Tour" werden es insgesamt unfassbare 71 Aufritte gewesen sein.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Helene Fischer postet selbst ein Dirndl-Video auf Instagram

Helene Fischer veröffentlichte selbst ein Video auf Instagram. "Ihr Lieben, wir sind in Bayern. Und was braucht man, wenn man in Bayern schon fünf Konzerte spielt?", kündigt sie an und springt in die Luft. Durch raffinierten Videoschnitt landet sie mit Dirndl auf dem Boden. Dahinter tanzt ihr Crew in Lederhose und Dirndl. Helene Fischer applaudiert, während ihr Teams singt: "Atemlos durch die Nacht, bis die Lederhose kracht."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Thomas Seitel: Hinter den Kulissen trägt er in München auch Lederhose

Im Instagram-Video von Helene Fischer ist auch Ehemann Thomas Seitel zu sehen. Trug er während des Konzerts noch seine normale lange Leggins, setzt er im Backstage offenbar ebenfalls auf Tracht. Zumindest im Social-Media-Video. Seitel trägt Lederhose, Trachtenweste und ein weißes Hemd. Die Gaudi scheint ihm zu gefallen.

Vorn links tanzt auch Thomas Seitel in Helene Fischers Instagram-Video mit © Instagram

Kein Wiesn-Besuch, aber kleine Feier im Biergarten "Waldwirtschaft" bei München

Geht Helene Fischer doch noch auf das Oktoberfest, das bis zum 3. Oktober stattfindet? Die AZ weiß, dass kein Wiesn-Besuch geplant ist. Eine zu große und unkontrollierte Menschenmenge könnte die Sängerin in Gefahr bringen. Doch mit ihrem Team hat Helene Fischer ihre eigene kleine Wiesn gefeiert. "Bild" berichtet, dass die 38-Jährige am Donnerstag, als sie Konzertpause hatte, im Biergarten "Waldwirtschaft" in Pullach a bisserl feierte. Ganz privat und vor neugierigen Blicken der Öffentlichkeit geschützt.

Noch bis zum 8. Oktober geht Helene Fischers Tour. Dann verschwindet die Sängerin in eine kleine Pause. Doch Fans freuen sich schon auf ihre ZDF-Weihnachts-Show, die nach schwierigen Verhandlungen heuer doch noch ausgestrahlt wird.

Helene Fischer träumt von Auftritt mit Celine Dion

Die 39-Jährige hat selbst einen großen Traum. Sie würde gerne einmal mit ihrem Vorbild Celine Dion auf der Bühne stehen und singen. "Ich habe ihre Show in Las Vegas besucht und kurz mit ihr gesprochen. Mit ihrer Stimme bin ich groß geworden", sagte Helene Fischer dem Radiosender Hit Radio FFH. Auch ein Duett mit Sarah Connor könne sie sich vorstellen, es sei jedoch "einfach noch nicht der richtige Moment" gekommen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Nach Trapez-Unfall: Fans zittern bei Akrobatikeinlage

Trotz ihres Unfalls am Trapez während einer Show hält Helene Fischer weiterhin an Akrobatikeinlagen fest. Die Akrobatik gehöre mittlerweile zu ihr, so Fischer, leichtsinnig sei sie bei ihren Shows aber nie. Die Fans in München bangten aber besonders, als die Sängerin im Trapez turnte.

Helene Fischer ist selbst Mutter: "Mama, mach dir keine Sorgen"

Vergangene Woche wandte sich Helene Fischer in einer emotionalen Konzertansprache an ihre Mutter. "Mama, ich weiß, was du fühlst, und ich weiß mittlerweile, wie es ist, dass man sich Sorgen macht", sagte die 39-Jährige, die mittlerweile selbst eine Tochter hat. Die Schlagersängerin versprach ihrer Mutter: "Ich bin niemals leichtsinnig, ich gehe niemals leichtsinnig an irgendwelche Dinge heran." Dann ergänzte sie: "Mach dir keine Sorgen, Mama, es ist alles sicher!" Die Bühnenshow sei für sie als Künstlerin wertvoll, betonte Fischer: "Wer weiß, ob ich mit 60 nicht einfach nur dasitzen möchte und einfach für euch singen möchte. Aber ich möchte jetzt eben diesen Moment nutzen und mich vollends verausgaben."