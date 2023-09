Bei Konzert in München: Fan überrascht Helene Fischer mit Wiesn-Snack

Helene Fischer und Wiesn am selben Tag? Da sollte man der Sängerin auch etwas vom Oktoberfest mitbringen, dachte sich offenbar ein Konzertbesucher in München.

Wenn die Konzerte von Helene Fischer in die Oktoberfest-Zeit fallen, liegt es nahe, dem größten Volksfest der Welt vor dem Konzert noch einen Besuch abzustatten. Das dachten sich wohl auch viele Fans am Dienstag in München – ein Besucher nutzte die Gelegenheit sogar, um dem Schlagerstar einen süßen Snack von der Wiesn mitzubringen.

Die Sängerin hatte jüngst bei ihrem Konzert in der Schweiz schon ein Fondue-Rezept gegen ein Foto von ihr angeboten bekommen. Ein Fan in München wollte das offenbar übertreffen und bot ihr stattdessen gleich seinen mitgebrachten Crêpe an: "Tausche Crêpes gegen Selfie", stand auf seinem Schild geschrieben.

"Wo hast du denn deinen Crêpe versteckt? In einer Tüte? Hmm, lecker", kommentierte die Schlagersängerin das Schild. "Hast du mir wirklich deinen Crêpe, den du wahrscheinlich auf dem Oktoberfest hast machen lassen, mitgebracht? Mensch, das ist ja toll", sagte sie scherzend und nahm den süßen Snack lachend entgegen. Dabei offenbarte sie auch, dass sie den Pfannkuchen am liebsten mit Nutella esse – welche Füllung der Fan für sie auswählte, blieb leider unbeantwortet.

Auch diesmal gab es natürlich wieder eine eindrucksvolle Bühnenshow. © Jens Niering

Helene Fischer: Geburtstagsständchen für Fan

Die süße Leckerei wurde anschließend am Rande der Bühne abgelegt, zusammen mit einem Lebkuchenherz, welches ihr der Konzertbesucher scheinbar ebenfalls von der Wiesn mitgebracht hatte. Als Beschriftung hatte sich der Fan "Dufte Biene" ausgesucht. Offenbar ließ sich die Sängerin davon überzeugen – der Fan bekam sein Selfie.

Neben der Musik und den atemberaubenden Akrobatikeinlagen gehört für Helene Fischer das Gespräch und der Kontakt mit den Fans zu jedem Konzert dazu. Neben einigen Geschenken, die die Sängerin entgegennahm, machte sie aber auch einem ihrer Fans ein besonderes Geburtstagsgeschenk und sang ihr mit der gesamten Olympiahalle ein Geburtstagsständchen.

Helene Fischer tritt noch bis einschließlich 1. Oktober in der Münchner Olympiahalle auf.