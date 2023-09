Kurz vor Konzert in München: Helene Fischer bringt Publikum gegen Ehemann Thomas Seitel auf

Buh-Rufe bei einem Helene Fischer Konzert? Das dürfte wohl eine Premiere für die Schlagersängerin gewesen sein. Normalerweise sorgt sie mit ihren Shows für tosenden Applaus. Allerdings buhte das Publikum nicht Helene, sondern ihren Mann Thomas Seitel aus.

Die Schweizer verstehen beim Thema Käse keinen Spaß. Das zeigte sich auch bei Helene Fischers viertem Abend beim Züricher Konzert-Marathon. Wie immer nahm sich die Schlager-Queen auch Zeit für die Interaktion mit ihrem Publikum. In der Menge erspähte die 39-Jährige ein Schild, auf dem "Fondue-Rezept gegen Foto mit dir" stand.

Das schien Helene ziemlich gut zu gefallen, denn sie wiederholte immer wieder: "Fondue-Rezept gegen Föteli!". Die Schlagersängerin ist bekennender Fondue-Fan. Das Käsegericht sei an ihrem konzertfreien Tag ein Fixpunkt im Züricher Programm, wie sie Anfangs Monat im "SonntagsBlick" verriet. "Ich will sicher noch ein Käsefondue essen", erklärte sie ihrem Publikum auch während der Premiere-Vorstellung in Zürich.

Ein Rezept brauche sie aber nicht unbedingt. "Ich weiß eigentlich, wie das geht", verriet die Sängerin ihrem Publikum, wie " " berichtet. Zuhause gäbe es das Käsegericht allerdings nicht. Schuld daran sei ausgerechnet ihr Thomas: "Meine bessere Hälfte mag keinen Käse". Das Publikum reagierte mit lauten Buhrufen auf diese Aussage. Helene Fischer nahm es mit Humor und das "Föteli" gab es auch ohne Rezept.

Schweizer Publikum verzeiht Seitel

Das Publikum konnte Thomas Seitel seine Abneigung gegen Käse verzeihen. Als der 38-Jährige zur gemeinsamen Akrobatik-Nummer auf die Bühne kam, wurde der Vater von Helenes Tochter Nala (1) mit lautem Jubel begrüßt. Nach dem Auftritt, der zu den Highlights des dreistündigen Konzertes zählt, gab es für das Paar tosenden Applaus.