Helene Fischer in München: Fans vor dem Konzert in der Olympiahalle im Ausnahmezustand

Helene Fischer begeistert derzeit auf Tour wieder die Massen. Die AZ hat sich beim ersten München-Konzert der Tournee rund um die Olympiahalle bei den Fans umgehört.

Nadine (re.) und Elke lieben einfach alles an Helene Fischer.

Anna (li.) begleitet Leonie zum Helene-Fischer-Konzert in München eher als "Freundschaftsdienst".

Tobias aus Augsburg lässt es in Sachen Helene-Fischer-Konzerte in diesem Jahr richtig krachen.

Ganze fünf Konzerte gibt Schlagerstar Helene Fischer vom 26. September bis 1. Oktober in München. Die Fans dürfen sich wie gewohnt auf eine spektakuläre Show gefasst machen: Das von "Cirque du Soleil" konzipierte Spektakel wird wie gewohnt akrobatisch, hinzu kommen Feuer-, Wasser- und Lasereffekte zu Helenes größten Hits.

Mit dabei ist auch wieder Helene Fischers bessere Hälfte Thomas Seitel, mit dem sie eine besondere Akrobatik-Performance auf der Bühne präsentieren wird. Die Verletzungen von Beginn des Jahres, die sich die Sängerin an einer Trapezstange zugezogen hatte, scheinen gut verheilt zu sein. Drei Stunden wird die Show gehen, inklusive einer Pause.

Die Fans an und um die Olympiahalle können es offenbar kaum erwarten, ihre Helene endlich wieder live zu erleben. Wir haben mit einigen von ihnen gesprochen.

Helene-Fischer-Konzert in der Olympiahalle: So groß ist die Vorfreude bei den Fans

Stephan und Bianca aus der Schweiz hatten 2,5 Stunden Anreise. Für Stephan ist es sicher schon das 14. Konzert. Auf die Frage, was er an Helene Fischer so toll findet, antwortet er: "Sie hat eine tolle Ausstrahlung und ist trotz des Erfolgs auf dem Boden geblieben. "Außerdem gefällt ihm neben der Musik die beeindruckende Akrobatik auf Konzerten.

Worauf Stephan und Bianca besonders stolz sind: Biancas Tochter wurde auf einem Konzert in Wien sogar von Helene auf die Bühne geholt und durfte mit ihr das Lied "Herzbeben" singen.

Tobias aus Augsburg war schon auf 6 Helene-Fischer-Konzerten und geht dieses Jahr noch auf zehn weitere sowie zwei Weihnachtsshows: "Des Joahr lass i moi kracha", kommentiert er seinen Konzert-Marathon.

Anna aus Heidenheim und Leonie aus Ulm: Leonie ist erst dieses Jahr auf den Geschmack gekommen: "Helene Fischer ist extrem sympathisch und bodenständig, einfach was besonderes". Anna ist mehr als Freundschaftsdienst dabei, gibt aber zu: "Sie macht eine tolle Show, das schaut man sich gerne an".

Moni aus Fürstenfeldbruck: Für sie ist es das dritte Konzert, in Köln war sie in diesem Jahr schon mit der Familie. Auch das Konzert in Riem hat sie letztes Jahr besucht und ist froh, dass das Wetter dieses Jahr besser mitspielt. Helene Fischer beschreibt sie als "Powerfrau mit toller Musik".

Lustiges Treffen vor der Olympiahalle: "Helene Fischer verbindet von Südtirol bis ins Allgäu"

Tanja aus Feuchtwangen und Claudia aus Rottweil sind Mutter und Tochter, bei ihnen ist die ganze Familie im Helene-Fischer-Fieber. Das Konzert ist bei ihnen quasi ein Familientreffen.

Seit 12 Uhr warten die Beiden auf den Einlass und wollen einen Platz möglichst mittig vor der Bühne erhaschen. "Wenn schon Golden Circle Tickets, dann auch Front und Mitte", erklärt Tanja.

Heini und Brigitte aus Aldein in Südtirol, Peter und Ingrid aus Altusried bei Kempten im Allgäu: Die lustige Truppe wirkt wie alte Freunde, dabei haben sich die vier erst in der Warteschlange kennengelernt: "Helene Fischer verbindet von Südtirol bis ins Allgäu", kommentieren sie die neue Freundschaft.

Jenny und Nina aus Berlin haben die Karten gewonnen, heute ist Jennys Geburtstag. Für das Konzert sind sie extra heute angereist und fahren nach dem Konzert wieder nach Hause. "Wir haben uns sogar über Helene Fischer kennengelernt“ erklärt Nina – und zwar vor neun Jahren in einer WhatsApp-Fan-Gruppe.

Nicole und Emily aus Dachau: Emily ist seit zwei, drei Jahren ein Riesenfan. Da sie heute noch Nachmittagsunterricht hatte, musste ihre Mutter aber alleine seit 13 Uhr mittags einen Platz reservieren. Gleich zweimal geht sie auf ein Konzert von Helene Fischer bei dieser Tour.

Die Fans lieben die Show und die Stimmung bei Helene-Fischer-Konzerten

Roswita mit ihrem Mann Klaus, aus Unterwössen: Roswitha ist schon seit 2007 Helene-Fischer-Fan. Auf die Frage, wie viele Konzerte sie von der Schlagersängerin schon gesehen hat, antwortet sie lachend: "das ist nicht mehr zählbar".

Davor haben sie und ihr Mann noch einen Ausflug auf die Wiesn gemacht, "aber er wollte seine Lederhose nicht anziehen. Vielleicht passt sie ihm auch einfach nicht mehr", scherzt sie augenzwinkernd mit uns.

Nadine und Elke aus Ravensburg sind seit 2018 glühende Fans. Sie lieben die Show und die Stimmung, die Helene Fischer verbreitet: "Es ist einfach die Kombination aus allem bei ihr."

Manche Fans treffen sich auf dem Helene-Fischer-Konzert zum ersten Mal seit Jahren wieder

Michaela und Lisa aus Augsburg: Bei den Schwestern war es eigentlich Michaelas Tochter, die die Familie mit dem Helene-Fischer-Virus infiziert hat. Diese hat schon im Alter von sechs Monaten immer zu "Null auf 100" getanzt und damit alle angesteckt.

Mittlerweile ist die Tochter zwei Jahre alt, aber immer noch zu jung für das Konzert. "Dafür ist der jüngste Helene-Fischer-Fan mit dabei", lacht Michaela und streichelt ihren schwangeren Bauch.

Christiane aus Augsburg und Steffi aus Münster: Die Schwestern haben das Konzert als Anlass genommen, sich endlich wieder zu sehen. "Das haben wir davor sicher ein Jahr nicht geschafft." Wie es sich gehört, hat Christiane dem Nordlicht Steffi davor natürlich noch das Oktoberfest gezeigt.