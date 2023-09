Mutter von Helene Fischer in Sorge: Sängerin wird bei Konzert emotional

Helene Fischer ist zurück und verzichtet auch nach ihrem Unfall und der zweimonatigen Zwangspause nicht auf ihre Akrobatik-Show. Das Publikum jubelt, doch für die Mama des Schlager-Stars dürfte das kein leichter Anblick sein. Jetzt richtete die Sängerin während eines Konzerts emotionale Worte an ihre Mutter.

Helene Fischer ist zurück auf "Rausch"-Tournee – und am Trapez! Die Sängerin zieht ihr gewohnt spektakuläres Bühnenprogramm weiter durch. Während das Publikum jubelt, dürfte Helenes Mama eher mulmig zumute sein. Immerhin hatte die Schlager-Queen vor nicht allzu langer Zeit einen Unfall und stürzte während ihrer Trapez-Nummer ab.

Emotionale Worte für Helene Fischers Mama

Im Juni verletzte sich Helene Fischer während einer Akrobatik-Nummer in Hannover im Gesicht. Die Show musste nach nur einer Stunde abgebrochen werden und für die Tournee gab es eine zweimonatige Zwangspause. Inzwischen liefert die 39-Jährige wieder ab – Trapez-Einlagen inklusive.

Dass das kein einfacher Anblick für Mama Maria ist, scheint wohl auch Helene selbst bewusst zu sein. Während eines Konzerts richtete der Schlager-Star ein paar emotionale Worte an ihre Mama, wie ein TikTok-Video zeigt.

"Meine Mama ist heute Abend hier", setzt Helene an. "Mama, ich weiß, was du fühlst, und ich weiß mittlerweile, wie es ist, wenn man sich Sorgen macht", erklärt die Sängerin, die inzwischen auch Mutter einer kleinen Tochter ist. Im Gegensatz zu Helene und ihrem Mann Thomas Seitel wird die einjährige Nala wohl kaum waghalsige Stunts am Trapez ausführen.

Helene Fischer: "Mach dir keine Sorgen, Mama!"

Die Schlager-Queen verspricht aber: "Ich bin niemals leichtsinnig, ich gehe niemals leichtsinnig an irgendwelche Dinge heran. Aber das ist einfach für mich als Künstlerin so wertvoll, gerade jetzt in diesen Jahren. Wer weiß, ob ich mit 60 nicht einfach nur dasitzen möchte und einfach für euch singen möchte. Aber ich möchte jetzt eben diesen Moment nutzen und mich vollends verausgaben".

Stolze Eltern: Vater Peter und Mutter Maria Fischer © BrauerPhotos

Zum Ende versichert die Sängerin noch: "Mach dir keine Sorgen, Mama, es ist alles sicher!". Und tatsächlich geht auch diese Show verletzungsfrei über die Bühne!

Die Fans sind begeistert: Helene Fischers spektakuläre Show in München

Das von "Cirque du Soleil" konzipierte Spektakel findet seit Dienstag (26.09.) in München statt. Gleich zum Auftakt ihres Konzert-Marathons in der bayerischen Landeshauptstadt hat sich die AZ bei den Fans vor der Olympiahalle umgehört. Die können es kaum erwarten und sind teilweise sogar aus der Schweiz für Helene Fischer angereist.

Und weil aktuell ja auch die Wiesn in vollem Gange ist, gab es für die Schlager-Queen erstmal ein paar Oktoberfest-Snacks vom Publikum. Als Dankeschön gab es Selfies und eine Hammer-Show! Einem Fan sang Helene sogar ein Geburtstagsständchen. Bis zum 1. Oktober tritt Helene Fischer noch in München auf und wird auch bei den kommenden Konzerten mit ihren Zirkuseinlagen begeistern! Alles mit den nötigen Sicherheitsmaßnahmen – für Mama.