Ingwer und Schokoküchlein: So hält Helene Fischer sich in Form

Für ihre spektakulären Bühnenshows muss Schlager-Star Helene Fischer sich fit halten. Wie sie das macht und worauf die 39-Jährige in ihrer Ernährung nicht verzichten kann, erklärt Fischer in einem Interview.

Helene Fischer bei ihrem Tour-Auftakt zu "LIVE 2023" in Hamburg.

Dass Helene Fischer viel Wert auf Sport und eine gesunde Ernährung legt, ist offensichtlich. Bei ihren Bühnenshows liefert der Schlager-Star teils gewagte akrobatische Kunststücke ab, die einen hohen Kraftaufwand fordern. In einem Interview mit erklärt die 39-Jährige jetzt, mit welchen Lebensmitteln sie sich in Form hält.

Gerade auf Tour ist es für Musiker oft nicht einfach, ihre Ernährung im Auge zu behalten. Helene habe aber einen Weg gefunden: "Auf Tournee haben wir zum Glück immer ein wirklich gutes Catering-Unternehmen dabei. Gerade wenn ich unterwegs bin ist mir eine gesunde und ausgewogene Ernährung sehr wichtig."

Darauf schwört Helene Fischer vor einem Auftritt

Vor Auftritten gebe Helene Fischer vor allem eines die nötige Energie: Ingwer. "Ob als frischer, heißer Tee oder als Zutat im Essen, diese Knolle ist wirklich eine kleine Allzweckwaffe. Sie stärkt das Immunsystem und wärmt die Stimme", erklärt die 39-Jährige in dem Interview am Rande einer Werbeveranstaltung ihrer gemeinsamen Kampagne mit dem Butterhersteller "Meggle".

Helene Fischer: "Selber kochen ist für mich Luxus"

Selbst in der Küche zu stehen, sei bei ihrem Beruf nur selten möglich. Dennoch sehe Helene Fischer es als einen "Luxus" an, wenn sie ausnahmsweise die Möglichkeit habe, am Herd zu stehen. Dafür habe sie für Notfälle immer Nudeln und ein Kräuterbaguette im Haus, um auch mal auf die Schnelle etwas "zaubern" zu können.

Welche Rolle spielt eine gesunde Ernährung in ihrem Leben?

"Gesunde Ernährung hält mich fit und das erfordert mein Beruf. Ich habe wahnsinnig viel Energie und gehe mit viel Leidenschaft auf die Bühne. Doch nur mit einer ausgewogenen Ernährung hält man sich auch über längere Zeit fit", antwortet Fischer auf die Frage, welche Bedeutung gesunde Ernährung für sie habe.

Wenn sich der Schlager-Star dann doch mal etwas Ungesundes gönnt, dann sind gefüllte Schokoküchlein ihr Favorit: "Traumhaft", beschriebt sie die kleinen Kalorienbomben.

Helene Fischer mit fünf Auftritten während der Wiesn in München

Parallel zur Wiesn tritt Helene Fischer in München gleich fünfmal auf. Auch bei diesen Konzerten freuen sich die Fans bereits auf eine spektakuläre Bühnenshow, die diesmal statt von einer Vorband von Artisten des weltbekannten Cirque du Soleil begleitet wird. Ob Fischer auch vor diesen Auftritten eine Ingwer-Wurzel verspeist, ist jedoch noch unklar.