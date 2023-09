Spott für Beatrice Egli: "ZDF-Fernsehgarten"-Zuschauer machen sich über den Schlagerstar lustig

Wenn sonntags der "ZDF-Fernsehgarten" im TV läuft, bedeutet das meist Hochkonjunktur für kritische Zuschauer auf der Plattform X, früher bekannt als Twitter. In der aktuellen Ausgabe der Sendung wird Beatrice Egli zum Mittelpunkt des Spotts. Warum machen sich Fans über die Schlagersängerin lustig?

Dieses Outfit von Beatrice Egli kam bei einigen Zuschauern vom "ZDF-Fernsehgarten" nicht so gut an.

Am Sonntagmittag stand der "ZDF-Fernsehgarten" ganz unter dem Motto "Großes Kino". Moderatorin Andrea Kiewel, die von Kollege Jochen Schropp unterstützt wurde, begrüßte Gäste aus der Welt des Films, wie Schauspielerin Tina Ruland, Synchronsprecher Dietmar Wunder (die deutsche Stimme von "James Bond" Daniel Craig) und Stuntfrau Marie Mouroum. Natürlich wurde auch von Stars aus der Schlagerbranche für musikalische Unterhaltung gesorgt. Beim Auftritt von Beatrice Egli haben die Zuschauer vor den heimischen Bildschirmen aber ganz genau hingeschaut.

Andrea Kiewel feiert Beatrice Egli: "I love you"

"Die nächste Künstlerin ist da und bringt uns ihren wunderbaren Song mit. [...] 'Verlieb dich nicht ohne mich' und I love you, liebe Beatrice Egli", kündigte Andrea Kiewel die Schlagersängerin unter Jubel des Publikums an. Die 35-jährige Schweizerin lieferte eine souveräne Performance ab, erntete aber trotzdem Spott von Nutzern des Kurznachrichtendienstes X. Warum wurde Beatrice Egli in zahlreichen Beiträgen veräppelt?

Grund für die höhnischen Kommentare war offenbar das Outfit der Sängerin. Auf der Bühne präsentierte sie sich in einem zartrosa Top, einer bunten Bluse mit spitzen Schulterpolstern und einer grünen Hose, deren knallige Farbe das Sonnenlicht zu reflektieren schien und damit den Eindruck erweckte, zu glühen. Für die selbsternannten Kritiker im Netz war das Grund genug, Beatrice Egli verbal ordentlich abzuwatschen.

Zuschauer spotten über Look von Beatrice Egli: "Die Hose tut weh"

"Die Egli gewinnt den Oscar für den besten Textmarkerlook heute", schrieb ein Zuschauer in einem X-Beitrag. Der Vergleich mit den bunten Leuchtstiften scheint bei den Fans überaus beliebt zu sein, denn bereits in der Vergangenheit wurde auch Gastgeberin Andrea Kiewel diverse Male damit in Verbindung gebracht. Ein weiterer X-User erklärte mit deutlichen Worten: "Die Hose tut weh. Also die Farbe."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Die Kritik dürfte Beatrice Egli höchstwahrscheinlich nicht stören. Inzwischen gehört es für viele Gäste des "ZDF-Fernsehgarten" zu einem gelungenen Auftritt dazu, von den X-Usern im Nachhinein veräppelt zu werden. Immerhin konnte Andrea Kiewel während der Schimpftiraden gegen die Schlagersängerin mal durchatmen, da sie währenddessen mal nicht im Fokus der negativen Aufmerksamkeit stand.