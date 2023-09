Friedensangebot nach Wiesn-Auftritt von Roberto Blanco: Tochter Patricia will Versöhnung

Das Verhältnis zwischen Patricia Blanco und ihrem Vater Roberto Blanco war in den letzten Jahren angespannt. Jetzt will die 52-Jährige sich mit ihrem Vater versöhnen. Er trat auf der Damenwiesn von Regine Sixt auf dem Oktoberfest auf...

Nachdem Patricia Blanco erst vor einigen Monaten eine harte Trennung verkraften musste, zeigt sich die 52-Jährige auf ihrem Instagram-Kanal immer nachsichtiger. Die Beziehung zu ihrem Vater Roberto Blanco war in der Vergangenheit von vielen Krisen geprägt und glich einer medialen Schlammschlacht – jetzt hat sich das offenbar geändert.

Patricia Blanco richtet rührende Worte an Vater Roberto

In einem Story-Beitrag offenbart Patricia Blanco ihrem Vater ihre Liebe. Sichtlich gerührt spricht die 52-Jährige darüber, dass ihr Vater, auch wenn es in der Vergangenheit Konflikte gab, ihr größtes Vorbild sei. Für ihre jetzige Vater-Tochter-Beziehung findet das TV-Sternchen klare Worte: "Es gibt kein Problem mehr. Jetzt geht es nur noch ums Verzeihen – er muss mir verzeihen."

In ihrer Instagram-Story richtet die Entertainerin unter Tränen emotionale Worte an ihren Vater. © Instagram/patriciablancoofficial

Patricia Blanco ist stolz auf ihren Vater

Auch auf der Wiesn wäre Patricia gerne an der Seite von Roberto Blanco gewesen. "Er hat das gerockt. Ich wäre gern dabei gewesen", sagt die Entertainerin voller Stolz über ihren 86 Jahre alten Vater, den sie heute noch "über alles liebt". Die Schlager-Legende trat am Montagmittag auf Regine Sixts Damenwiesn auf.

Roberto Blanco mit seiner Tochter Patricia im Garten seines Hauses in München – seit Jahren hat man die Beiden nicht mehr so glücklich zusammen gesehen. © imago/APress

Patricia und Roberto Blanco auf der Wiesn

Gemeinsam mit Vater Roberto war Patricia Blanco zwar nicht auf der Wiesn, entgehen lassen konnte sie sich das größte Volksfest der Welt aber nicht. Ob das nach der gescheiterten Beziehung mit Andreas Ellermann eine Gelegenheit für neue Flirts ist, hat Blanco im AZ-Interview beantwortet: "Bei mir merke ich: Die Männer haben oft Angst. Gerade auf der Wiesn herrscht da eine gewisse Befangenheit, man traut sich nicht so richtig ran. Das Oktoberfest ist aber für so etwas kein gutes Beispiel, denn es ist ja lediglich eine oberflächliche Flirtbörse – da wird man ja am laufenden Band angemacht."

Offen für einen neuen Partner sei Patricia Blanco grundlegend schon – dass sie diesen jedoch auf dem Oktoberfest finde, halte der TV-Star für unwahrscheinlich.

Patricia Blanco über ihren Vater: "Er hat gerockt"

Vater Roberto Blanco hingegen, hat neue Flirts nicht mehr nötig. Der 86-Jährige war zuletzt gemeinsam mit seiner 40 Jahre jüngeren Frau Luzandra Strassburg auf der Wiesn im Schützenzelt am Montag zu sehen.

Vor sechs Jahren sah das Verhältnis zwischen dem Schlagerstar und seiner Tochter noch etwas anders aus. 2017 musste ein Streit zwischen den beiden auf der Frankfurter Buchmesse von Sicherheitskräften unterbrochen werden. Zuvor hatte Roberto Blanco in seiner Biografie zugegeben, Patricias Mutter jahrelang betrogen zu haben.

Patricia Blanco plant Neuanfang

Patricia Blanco will "ihr Leben wieder auf die Reihe bekommen". Neben der Beziehung zu ihrem Vater arbeitet sie aktuell ebenfalls an ihrer Karriere. In einem Interview erklärt die 52-Jährige, dass sie für die Zukunft bereits konkrete Pläne habe. Neben mehreren TV-Auftritten spiele dabei jetzt auch ihre eigene Musik eine Rolle. Ein Traum werde es jedoch immer bleiben, eine eigene Show auf die Beine zu stellen...