Trennung: Patricia Blanco vom Verlobten verlassen – was passiert mit teurem Schmuck?

Die Tochter von Schlager-Legende Roberto Blanco ist wieder Single. TV-Star Patricia Blanco spricht kryptisch über ihre Trennung von Millionär Andreas Ellermann. Warum sie sündhaft teuren Schmuck plötzlich thematisiert.

Nach vier Jahren ist alles aus. Die Beziehung von Patricia Blanco (51) und Multimillionär Andreas Ellermann (56) ist gescheitert. Das hat die Tochter von Roberto Blanco in kryptischen Sätzen in ihrer Instagram-Story bestätigt. Deutlich wird: Der 56-jährige Hamburger hat sich von ihr getrennt. Mit Taschentuch in der Hand wendete sich der TV-Star an seine Fans und gibt das traurige Ende einer Liebe bekannt.

Beziehungs-Aus bei Patricia Blanco: "Denkwürdiger Tag"

Ein "denkwürdiger Tag" sei es für Patricia Blanco gewesen, berichtet sie am Vatertag ihren Followern. Mit belegter Stimme und einem Taschentuch in der Hand sitzt die 51-Jährige im Auto. "Nicht gerecht" gehe es manchmal im Leben zu, sagt sie. "Ich habe heute sehr viel über Menschen gelernt, die einem etwas anderes erzählen." Es ist offensichtlich: Patricia Blanco spricht hier über die zuvor stattgefundene Trennung von ihrem Verlobten Andreas Ellermann.

Nach der Trennung: So zeigte sich Patricia Blanco ihren Fans © Instagram

Andreas Ellermann machte teure Geschenke: Patricia Blanco spricht über Schmuck des Ex

Was Patricia Blanco sofort durch den Kopf schwirrt: Was passiert mit all dem geschenkten Schmuck, mit dem sie so viele tolle Erinnerungen verbindet? "Materielle Dinge bleiben leider nicht im Leben. Das habe ich selbst gespürt und das ist auch in Ordnung. Weil die Liebe zählt ja."

Patricia Blanco: Hinter jedem Schmuckstück steckt eine Geschichte

Die Tochter von Roberto Blanco stellt aber auch fest: "Es geht ja nicht nur ums Materielle. Wenn einem jemand etwas Materielles schenkt und dazu etwas sagt, dann hängt man ja auch dran. Weil es eine Geschichte dazu gibt." Sie meint Schmuckstücke "wie einen Ring oder eine Uhr". Sie hänge dran, "weil es auch symbolisch" sei. "Da geht es nicht darum, was es kostete." Und weiter: "Wenn einem wieder etwas genommen wird, dann ist das schwer."

Patricia Blanco trauert, doch sie will auch abschließen. "Ich wünsche dennoch alles Gute", sagt sie und gibt sich kämpferisch: "Alles wird gut. Man muss stark als Frau sein."