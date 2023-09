Wiesn-Playmate Laura Langas braucht Oktoberfest-Aufpasser: "Halte nicht viel von solchen Männern"

Die aus Holzkirchen stammende Laura Langas ist das Wiesn-Playmate 2023. Die 22-Jährige ist Single und spricht in der AZ über Begegnungen mit Männern auf dem Oktoberfest – und über den Schutz vor aufdringlichen Besuchern.

Ein Traum ist für Laura Langas in Erfüllung gegangen. Die 22-Jährige wurde vom Männermagazin "Playboy" zum Wiesn-Playmate gewählt – und hat den Sprung ins Rampenlicht geschafft. "Schon als Kind wollte ich berühmt und Werbe-Star werden", sagt Laura Langas der AZ. Die bundesweite Bekanntheit will die Holzkirchnerin jetzt nutzen, um "hauptberuflich Model oder Moderatorin" zu werden. "Ich könnte mir aber auch TV-Formate wie 'Let's Dance' vorstellen." Aktuell studiert Laura Langas noch Marketingmanagement.

Wiesn-Playmate Laura tingelt durch die Oktoberfest-Zelte: "Ich trinke meistens nur Radler"

Seit dem Erscheinen des "Playboy" hat sich der Alltag von Laura Langas komplett verändert. Ging sie früher gern und regelmäßig mit Freunden auf das Oktoberfest, so darf sie nun jeden Tag als Wiesn-Playmate durch die Zelte tingeln. "Meine Hauptaufgabe ist es, Präsenz zu zeigen und Interviews zu geben", erklärt die Studentin im AZ-Gespräch. Mehrmals stand Laura Langas auch schon auf den Zelt-Bühnen. Sie ist professionell und gut vorbereitet: "Ich ziehe mich immer warm an, habe stets eine Jacke dabei, damit ich gesund bleibe. Ich trinke meistens auch nur Radler. So bin ich nicht betrunken bei Terminen."

"Ich werde schon öfters darauf angesprochen, ob ich berühmt bin. Mehrmals am Tag werde ich um Fotos gebeten. Mir gefällt es", lacht Laura Langas. Durch ihre Nacktfotos im "Playboy" erhält die 22-Jährige viele begehrte Einladungen und trifft unterschiedliche VIPs. "Es ist interessant, Teil der Promi-Szene zu sein. Ich bin eher ruhiger, aber nicht schüchtern. Dennoch bin ich introvertiert und beobachte lieber erst einmal, um die Leute einschätzen zu können."

No-Go für Wiesn-Playmate: "Wenn ein Mann mich total betrunken anspricht"

Natürlich begegnet das Wiesn-Playmate beim Feiern auf der Theresienwiese vielen Männern. Seit zwei Jahren ist die Bayerin Single. "Ich finde es schön, wenn der Mann Blickkontakt herstellt, mich dann höflich anspricht und mir zum Beispiel ein Kompliment zu meinen Augen oder meiner Ausstrahlung macht. Was gar nicht geht? Wenn ein Mann mich total betrunken anspricht und auch noch aufdringlich wird."

Nach all den Wiesn-Tagen zieht Laura Langas in der AZ ein gemischtes Resümee: "Ich hatte bislang einen einzigen Wiesn-Flirt. Wir sind gemeinsam 'Musik Express' gefahren und ich bin immer wieder in seine Arme gefallen. Er hat mir auch eine Rose geschossen." Die beiden tauschten Nummern aus, doch wirklich gefunkt hat es bislang noch nicht.

So schützt sich Laura Langas vor dreisten Grapsch-Attacken auf dem Oktoberfest

Die Wiesn hat auch ihre Schattenseiten. Nämlich dann, wenn alkoholisierte Männer jegliche Hemmungen und Respekt verlieren, weiß Laura Langas. "Es gab einen Mann, der hat mich die ganze Zeit angestarrt. Das war beängstigend", sagt das Model der AZ. "Von solchen Männern halte ich nicht viel." Unerlaubt angefasst wurde Laura Langas auf der diesjährigen Wiesn aber nicht: "Ich habe heuer noch keine negativen Erfahrungen mit einem aufdringlichen Mann machen müssen. Das war im vergangenen Jahr anders. Da wurde ich begrapscht. Natürlich habe ich den Mann sofort drauf angesprochen."

Vor dreisten Grapsch-Attacken ist Laura Langas heuer geschützt, "weil ich immer ein oder zwei Leute vom 'Playboy' als Aufpasser dabei habe, damit mir nichts passiert". Zudem setzt die 22-Jährige auf einen für sie bewährten Outfit-Trick: "Ich trage unter meinem Dirndl eine Radlerhose. Sie wärmt und niemand kann mir unter den Rock fotografieren, wenn ich mal auf einer Box tanze."

Playmate Laura betont: "Ich will auf der Wiesn keinen sexuellen Reiz versprühen"

Laura Langas will auf dem Oktoberfest Spaß haben – und ihren Job als Wiesn-Playmate erfolgreich erfüllen. "Mir ist es natürlich bewusst, dass viele Männer jetzt wissen, wie ich nackt aussehe, aber es ist mir tatsächlich egal. Ich will auf der Wiesn keinen sexuellen Reiz versprühen. Aber natürlich will man als Frau, dass die Männer einen anschauen und einen schön finden. Aber das muss ja nicht gleich sexuell sein."

Die 22-Jährige ist grundsätzlich nicht von Wiesn-Bekanntschaften abgeneigt. "Ich glaube an die Liebe. Ich kann meinen Traummann überall treffen. Auch auf dem Oktoberfest", sagt sie der AZ. Oftmals fällt den wirklich interessierten Männern aber der erste Schritt schwer, wie Laura Langas beobachtet hat: "Viele Männer trauen sich gar nicht, mich direkt nach der Handynummer zu fragen. Ich bekomme aber auf Instagram viele Nachrichten mit der nachträglichen Bitte um den Kontakt. Ich sage es mal so: Wer mich persönlich auf dem Oktoberfest fragt, hat bessere Chancen, an meine Nummer zu kommen."