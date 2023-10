Nach Unfall im Fahrgeschäft auf dem Oktoberfest: Was Ex-Bachelor Daniel Völz jetzt macht

Im TV wurde Daniel Völz als Herzensbrecher im RTL-Format "Der Bachelor" bekannt – nun brach er sich selbst fast den Knöchel. Schuld war das Wiesn-Fahrgeschäft Toboggan. Jetzt muss er wochenlang einen medizinischen Schuh tragen und liest viel.

Der Toboggan auf der Wiesn fordert des Öfteren seine Opfer. Da können auch die netten Fahrbegleiter, die einem auf dem flotten Förderband Richtung Rutschenturmspitze ein oder zwei stabilisierende Hände reichen, nicht immer helfen. Für die Zuschauer am Rande des Fahrgeschäfts sind die rumstolpernden Fahrgäste jedes Jahr aufs neue eine reine Freude. Für die stürzenden Passagiere kann die Fahrt aber manchmal auch schmerzhaft ausgehen. So geschehen auch Ex-Bachelor Daniel Völz.

Daniel Völz wurde 2018 durch das Dating-Format "Der Bachelor" bekannt. Den meisten TV-Zuschauern dürfte er vor allem dank der Ohrfeige, der er von Yeliz Koc bei deren Rauswurf kassierte, in Erinnerung geblieben sein. Nach der Show zog Völz noch ins "Promi Big Brother" Haus, danach wurde es eher ruhig um den Schauspieler und Reality-Star.

Ex-Bachelor Daniel Völz: Wiesn-Unfall im Fahrgeschäft Toboggan

Nun sorgt er aus einem unangenehmen Grund für Schlagzeilen: Der Oktoberfestbesuch des 38-Jährigen mit seinen Freunden endete offenbar etwas schmerzhafter als geplant. Übeltäter war jedoch nicht der Rausch, sondern das legendäre Fahrgeschäft Toboggan. Für alle Nicht-Münchner: Bei dem Fahrgeschäft handelt es sich eigentlich um einen recht harmlosen Turm, um den sich eine Rutsche schlängelt.

Die Gefahr liegt im Weg nach oben: Auf die Turmspitze gelangt man über ein rasantes Förderband, am Geländer festhalten sollte man sich dabei nicht, da sich dieses nicht mitbewegt - ein Garant für spektakuläre Stürze vieler oftmals angetrunkener Besucher.

Der berüchtigte Toboggan. © det

Daniel Völz hat den Weg nach oben eigentlich gut bestanden, doch die Ankunft am Ende des Förderbandes verlief offenbar etwas unsanft: "Ich hab's geschafft, ich war einer der einzigen, der nicht hingeknallt ist. Aber leider bin ich dann bisschen falsch aufgekommen, als ich oben angelangt bin", erzählte er in seiner Instagram-Story nach dem Unfall.

"Die Knochen in meinem Knöchel haben sich berührt beim Aufprall und haben dann eine Kapsel verletzt", erzählt er. Aber immerhin: "Zum Glück nichts gebrochen, nichts gerissen", fügte er hinzu.

Trotz Glück im Unglück muss sich der ehemalige Rosenkavalier die nächste Zeit mit Krücken und einem medizinischen Stiefel fortbewegen. "Stillgelegt" sei er, scherzt Daniel Völz in seiner Instagram-Story.

Daniel Völz liegt auf der Couch und liest das Buch "Mit kalter Präzision" © privat

Daniel Völz ist "stillgelegt" und liest Rechtsmedizin-Thriller

Der Ex-Bachelor gibt seinen Fans Einblick in seinen Alltag mit dem VACOped-Schuh. Völz liegt mit hochgelegtem Bein auf der Couch und findet es "so langweilig". Erst mit einer Buch-Empfehlung komme wieder Spannung in sein Leben, meint der 38-Jährige. Er liest aktuell den Rechtsmedizin-Thriller "Mit kalter Präzision" von Autor Michael Tsokos