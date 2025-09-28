Wiesn-Klartext von Uschi Glas: Sie spricht über schwierige Frauen

Als Münchnerin lässt sich Uschi Glas das Oktoberfest natürlich nicht entgehen. Auf einem VIP-Event kam die Schauspielerin jetzt in Stichellaune. Dabei sprach sie auch über eine bekannte Politikerfrau. Was lag Uschi Glas auf dem Herzen?

Mit dem traditionellen Bier-Anstich von Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter startete am Samstag (20. September) die diesjährige Oktoberfest-Saison. Viele Promis ließen sich bereits auf der Theresienwiese blicken – darunter Heidi Klum (52), ihr Ehemann Tom Kaulitz (36) oder auch Rap-Superstar Drake (38). Ebenso war Uschi Glas (81) bereits auf dem Oktoberfest zu sehen. Die Schauspielerin besuchte am Montag (22. September) die "Damenwiesn" von Unternehmerin Regine Sixt (82). Glas zeigte sich gut gelaunt – doch hielt sie sich auch mit so mancher Stichelei nicht zurück.

Uschi Glas stichelt auf Wiesn: "Andere Atmosphäre"

"Frauen gehen miteinander anders um als Männer", betonte Uschi Glas gegenüber " ". Sie ließ durchklingen, dass Männer ihrer Meinung nach weniger friedlich zueinander seien als Frauen – und schien damit gegen die Männerwelt auszuteilen. Sie meinte zudem: "Ich erlebe das auch in meinem Job immer mehr. [...]In meinem letzten Film gab es nicht nur ne Regisseurin, sondern auch ne Kamerafrau, also es waren überwiegend Frauen. Und wir haben uns wirklich alle gut verstanden. Es war ne wirklich tolle Atmosphäre. Und wir haben sehr viel gelacht auch. [...] Es war unglaublich harmonisch. Und da hab ich eigentlich so richtig gesehen, wie es ne andere Atmosphäre macht, wenn viele Frauen [zusammen sind, d. R.]."

Uschi Glas betont: "Frauen, die schwierig sind"

Uschi Glas schwärmte also vom Zusammenhalt von Frauen. Doch die Schauspielerin, die sich seit vielen Jahren sozial engagiert, musste sich eingestehen: "Also es gibt natürlich auch Frauen, die schwierig sind. Keine Frage." Auf wen sie damit wohl anspielte? Das verriet die Münchnerin nicht. Für Glas steht jedenfalls fest: Wenn Frauen "ein gutes Team" sind, "ist es ganz toll".

Auf der "Damenwiesn" von Regine Sixt hatte Uschi Glas sichtlich Spaß. © BrauerPhotos/G.Nitschke

Uschi Glas schwärmt von Politikerfrau: Das sagt sie über Marianne Strauß

Die 81-Jährige machte auch kein Geheimnis daraus, dass es vor allem Frauen waren, die sie in ihrem Leben sehr inspiriert haben. Eine Dame, die ihr positiv in Erinnerung blieb, ist Marianne Strauß (†54) – die Ehefrau von Franz Josef Strauß (†73). Der einstige Ministerpräsident von Bayern gilt bis heute als einer der umstrittensten deutschen Politiker der Nachkriegszeit. Glas pflegte zu dem CSUler jedoch ein gutes Verhältnis. Und die Frau des Münchners war für die Schauspielerin wohl ein Vorbild.

"Eine tolle Frau. [...] Die hat damals schon zu mir gesagt: Wenn du was tun möchtest, kümmere dich um ein Frauenhaus, was ich dann auch getan hab. [...] Ich hab mich tatsächlich schon immer sehr gut mit Frauen verstanden", verriet Uschi Glas im Interview.

Franz Josef Strauß und seine Ehefrau Marianne im Jahr 1976. Marianne Strauß starb im Alter von 54 Jahren bei einem Verkehrsunfall. © imago/United Archives

Ob Uschi Glas auch auf der "Damenwiesn" von Regine Sixt Frauen traf, die sie inspirieren? Davon ist wohl auszugehen. Klar ist, auf dem Event wusste sich die Schauspielerin in bester Gesellschaft. Viele weitere Promis wie Moderatorin Palina Rojinski und Unternehmerin Dagmar Wöhrl waren geladen.