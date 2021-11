"Wetten, dass..?", "Supertalent" und "Masked Singer": Wer holt die beste Quote?

Wer gewinnt das Quoten-Triell am Samstagabend? Thomas Gottschalk präsentiert im ZDF "Wetten, dass..?", Matthias Opdenhövel moderiert "The Masked Singer" (ProSieben) und RTL zeigt eine neue Folge der Castingshow "Das Supertalent". Für welches Primetime-Format entscheiden sich die Mehrheit der Zuschauer?

Thomas Gottschalk, Lola Weippert mit Chris Tall und Matthias Opdenhövel liefern sich einen Dreikampf um die beste Quote.

Spannender Show-Kampf! Welcher Sender kann die meisten TV-Zuschauer vor die Bildschirme locken? Gleich drei Unterhaltungssendungen werden am heutigen Samstagabend gegeneinander gesendet.

Einschaltquoten entscheiden (auch) über Erfolg der Sendung

Zehn Jahre nach seinem Abschied von "Wetten dass..?" lädt Entertainer Thomas Gottschalk noch einmal zur großen ZDF-Sause ein - mit allem Drum und Dran. Prominente Wettpaten auf der berühmten Couch, mutige Kandidaten mit mehr oder weniger verrückten Wetten, Musikstars auf der Bühne und Michelle Hunziker an Gottschalks Seite: Die Show soll eine Party mit Retro-Charme werden.

Holt Thomas Gottschalk mit dem "Wetten, dass..?"-Comeback eine Mega-Quote?

Auf cool werde er jedenfalls nicht machen, kündigte der Moderator kürzlich an. Gute Laune, flotte Sprüche und lockere Plauderei gehören bei dem 71-Jährigen ohnehin dazu. Unter den Gästen sind die ABBA-Stars Björn Ulvaeus und Benny Andersson, Schlager-Queen Helene Fischer, Rocker Udo Lindenberg sowie das TV-Duo Joko & Klaas.

Gewinnt ProSieben mit "The Masked Singer" gegen das ZDF und "Wetten, dass..?"?

Bei ProSieben setzt man auch am Samstag auf die Erfolgsshow "The Masked Singer". TV-Experten gehen davon aus, dass auch die vierte Show der aktuellen Herbst-Staffel ein Millionenpublikum zum Einschalten bewegen kann. Bei "The Masked Singer" treten Promis als Sänger auf, verstecken ihre wahre Identität aber hinter opulenter Kostümierung. Erst nach und nach werden sie enttarnt. Bereits enttarnt wurden Peter Kraus (Stinktier), Jens Riewa (Chili) und Pierre Littbarski (Hammerhai).

Quotentief: "Supertalent" interessiert heuer weniger TV-Zuschauer als 2020

Kann das "Supertalent" zumindest sein (geringes) Zahlenniveau halten oder erlebt es gegen die starke Show-Konkurrenz einen historischen Quoten-Absturz? Bei RTL wird man am Sonntagmorgen gespannt auf die neuesten Zuschauerzahlen blicken. Die neue "Supertalent"-Staffel brachte vielerlei Neuerungen mit sich. Die auffälligste war sicherlich die komplett neue Jury, in der jahrelang Dieter Bohlen regiert hatte. Bohlen ist nun Geschichte. Stattdessen bilden der Modedesigner Michael Michalsky, die niederländische TV-Moderatorin Chantal Janzen und die Ehrlich Brothers die größeren Konstanten. Das Showmagier-Duo bekam den festen Juryplatz, nachdem Podolskis Ausfall feststand. Daneben sitzen wechselnde Gäste am Pult, um ihre Meinungen zu den Talenten abzugeben. Mit dabei sind etwa Tänzerin Motsi Mabuse, "ZDF-Fernsehgarten"-Moderatorin Andrea Kiewel, Komiker Kaya Yanar und Entertainer Riccardo Simonetti. Ebenfalls neu sind die Moderatoren Lola Weippert und Chris Tall.