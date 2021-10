"Schlagerboom", "Supertalent" oder "Masked Singer": Wer hat das Quoten-Triell gewonnen?

Gleich drei Formate kamen am Samstagabend beim TV-Publikum gut an. Die ARD schickte Florian Silbereisen mit seinem "Schlagerboom" ins Rennen, RTL setzte auf sein altbewährtes "Das Supertalent" und ProSieben hoffte mit "The Masked Singer auf neue Quotenrekorde. Die Zahlen-Abrechnung am Tag danach.

24. Oktober 2021 - 10:21 Uhr | AZ

Florian Silbereisen (li.), Matthias Opdenhövel (re.) sowie Lola Weippert mit Chris Tall präsentierten am Samstagabend ihre Shows © dpa/Weippert und Chris Tall Foto: RTL,Stefan Gregorowius/dpa