Schlechte Quoten für "Das Supertalent": Wie lange hält RTL noch durch?

Dem "Supertalent" droht die Absetzung. Die dritte Ausgabe der einst so erfolgreichen Castingshow fuhr katastrophale Quoten ein. Bei RTL ist man enttäuscht. Die erste Staffel ohne Dieter Bohlen in der Jury kommt beim Publikum nicht an.

Diese Zahlen muss man in Köln erst einmal verdauen. Am Samstagabend schalteten zur besten Sendezeit gerade einmal 1,35 Millionen Menschen ein. Der Marktanteil in der Zielgruppe "lag bei desaströsen 6,1 Prozent", Konkurrent ProSieben holte mit der Live-Show "The Masked Singer" zur gleichen Zeit einen Marktanteil von satten 24,1 Prozent bei den Werberelevanten.

"Das Supertalent": Ohne Bohlen schalten weniger Zuschauer ein

Der Quoten-Sinkflug für "Das Supertalent" setzt sich also fort. Die RTL-Verantwortlichen wollten auf familienfreundliche(re) Unterhaltung setzen, tauschten die Jury komplett aus (auch bei DSDS, das im Winter startet).

Mit Bohlens Abgang sollte das Castingformat entstaubt und mit wechselnden Juroren aufpoliert werden. Doch offenbar kommt das bei den TV-Zuschauern nicht an. Den Staffel-Auftakt 2021 sahen am 2. Oktober noch 2,28 Millionen, eine Woche später schalteten gar nur noch 1,77 Millionen ein – und jetzt 1,35 Millionen.

Schlechte Quoten: Wird "Das Supertalent" abgesetzt?

Mit dem Start der beliebten Kostüm-Show "The Masked Singer" gab ProSieben dem Kölner Rivalen am vergangenen Samstag den Rest. Und auch die kommenden Wochen wird "Das Supertalent" gegen den Quoten-Abräumer mit den maskierten Promis antreten müssen. Oder muss "Das Supertalent" seinen Platz in der Primetime am Samstag räumen? Die Wiederholungen hat RTL bereits komplett aus seinem Programm gestrichen. Dem gebeutelten Format droht ohne Bohlen die Absetzung!

Gut möglich, dass RTL handelt und seine Castingshow beispielsweise im kommenden Jahr pausieren lässt...