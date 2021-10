Schlechte Quoten für Staffelpremiere von "Das Supertalent" ohne Dieter Bohlen

Am Samstag hat RTL die erste Ausgabe "Supertalent" ohne Dieter Bohlen gezeigt.

Mit der zweieinhalbstündigen Staffelpremiere von "Das Supertalent" konnte RTL nicht an alte Erfolge anknüpfen: Gerade mal 2,28 Millionen Zuschauer wollten die Castingsendung sehen. Zum Vergleich: Die Staffel im Vorjahr startete laut mit einer durchschnittlichen Reichweite in Höhe von 3,33 Millionen.

Die Sendung hat bereits weit vor Fernsehstart für Schlagzeilen gesorgt: Erst beendeten "Supertalent"-Jury-Urgestein Dieter Bohlen und RTL ihre langjährige Zusammenarbeit vor einigen Monaten. Dann erkrankte ausgerechnet Lukas Podolski, das neue namhafte Gesicht der Jury, an Corona, musste in Quarantäne und wird deshalb wohl bis zum Halbfinale in der Show quasi nicht existent sein.

"Supertalent"-Jury ohne Bohlen und ohne Podolski

Die Sendung wie auch die Jury, bestehend aus den "Ehrlich Brothers", Riccardo Simionetti, Motsi Mabuse und Michael Michalsky, präsentierten sich wesentlich familienfreundlicher und weniger skandalträchtig als früher. Fiese Sprüche von der Jury oder Buh-Rufe aus dem Publikum gab es auch bei wenig aufregenden Darbietungen nicht, stattdessen schien tatsächlich das Talent der Teilnehmer im Vordergrund zu stehen. Eine weitere Änderung: Chris Tall und Lola Weippert durften dieses Mal als Hosts fungieren. Diverse Medienberichten empfanden die Moderatoren jedoch als nahezu überflüssig.

Woran es lag, dass die Sendung so schlecht gestartet ist, lässt sich abschließend wohl nicht klar beantworten. Möglicherweise ist nach über 10 Jahren "Supertalent" auch einfach die Luft raus.