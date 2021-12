Weihnachten bei den Royals: Muss die Queen alleine feiern?

Queen Elizabeth hat das vorweihnachtliche Familienessen auf Schloss Windsor abgesagt. Wird die Monarchin auch Heiligabend alleine verbringen müssen? Die Royals haben einen Plan.

Das zweite Weihnachtsfest in Corona-Zeiten könnte aufgrund der hohen Infektionszahlen erneut etwas einsamer werden – auch für die britische Königsfamilie. Damit Queen Elizabeth nicht alleine unter dem Christbaum sitzt, haben die Royals reagiert.

Prinz Charles und Prinz William wollen der Queen beistehen

Eigentlich hatte die Monarchin vor Weihnachten - am 21. Dezember - ein Dinner mit 50 Familienmitgliedern geplant. Doch dieses Event wurde jetzt aufgrund der Pandemie abgesagt, wie der Palast am Donnerstag mitteilte. Heiligabend soll aber trotzdem traditionell im Kreise der engsten Verwandtschaft gefeiert werden.

Bereits nächste Woche werde die Queen per Helikopter nach Sandringham reisen, wo sie die Feiertage verbringen will, berichtet der " ". Einige Royals haben bereits Vorkehrungen getroffen, um mit der 95-Jährigen gemeinsam feiern zu können. Prinz Charles und Herzogin Camilla, Prinz William und Herzogin Kate sowie Prinz Edward und seine Frau Sophie sollen deshalb ihre Kontakte drastisch reduziert haben.

Zum Schutz der Queen: Royals fahren Kontakte zurück

"Ältere Mitglieder der Familie haben miteinander gesprochen und alle nicht wesentlichen Kontakte in der Öffentlichkeit zurückgefahren, damit sie bereit sind, zur Königin zu reisen, wo immer Weihnachten stattfinden kann", erklärt ein Insider die Pläne der royalen Familie.

Die Queen will in der Pandemie ein Vorbild sein und hält sich genau an die Regeln. "Die Königin glaubt, dass wir in dieser Situation alle zusammen stecken und wir uns alle an die Richtlinien zur öffentlichen Gesundheit halten sollten, um uns gegenseitig zu schützen", sagt eine weitere Royal-Quelle dazu.