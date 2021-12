Kurzfristige Absage: Die Queen lädt Familie von Weihnachtsfeier aus

Zunächst haben die Ärzte grünes Licht gegeben, doch jetzt sagt Königin Elizabeth II. (95) das gemeinsame Familienessen auf Schloss Windsor kurzfristig mit "Bedauern" ab.

Die vorweihnachtliche Familienfeier der Queen findet nicht statt! Kurzfristig hat sich der Palast gegen die Ausrichtung des festlichen Schmauses entschieden. Grund sei die Coronavirus-Variante Omikron, die in Großbritannien schon weiter als in Deutschland verbreitet ist. In London gilt sie bereits als vorherrschend.

Es stünden "die Weihnachtspläne zu vieler Menschen auf dem Spiel", hieß es als Erklärung aus Palastkreisen. Geplant war am 21. Dezember ein royaler Lunch mit rund 50 Familienmitgliedern, bei dem man sich auf die Weihnachtstage einstimmen hätte können.

Nach 73 Jahren: Queen feiert Weihnachten ohne Philip auf Sandringham

Auch heuer wird die Queen für die Feiertage zu ihrem Landsitz Sandringham in Norfolk reisen. Die enge königliche Familie soll an Heiligabend zu ihr stoßen - Harry und Meghan werden nicht kommen. Für die Monarchin wird es das erste Weihnachten seit 73 (!) Jahren ohne ihren im April verstorbenen Ehemann Prinz Philip sein.

Am 25. Dezember besuchen die Royals dann gemeinsam den Gottesdienst in der St. Mary Magdalene Church.