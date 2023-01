Verena Kerth verteidigt Effenbergs Bolognese-Lüge: "Sie wollte kein großes Trara machen"

Claudia Effenberg hat mit ihrer Lüge um eine erfundene Bolognese für großen Ärger im Dschungelcamp gesorgt. Rückendeckung bekommt sie jetzt von ihrer Münchner Kollegin Verena Kerth, die sich deshalb sogar mit einer Promi-Begleitung anlegt.

Ob Claudia Effenberg damit gerechnet hat, dass ihr vermeintlicher Witz um eine Schatzsuche und eine abgelehnte – und frei erfundene – Bolognese derart um die Ohren fliegt? Im Dschungelcamp hatte sie noch darüber philosophiert, dass in Deutschland wohl kaum jemand darüber spricht. Doch da hat sie sich getäuscht, denn seit Tagen beherrscht die Ehefrau von Stefan Effenberg damit die Schlagzeilen und in den sozialen Medien wird kräftig diskutiert. Jetzt mischt sich sogar Verena Kerth ein und stellt sich hinter ihre Freundin.

Verena Kerth gibt Gigi Birofio die Schuld am Bolo-Gate

Für die Münchner Moderatorin trägt Claudia Effenberg keine Schuld an dem Eklat, der Fehler liege vielmehr bei einem anderen VIP. "Ohne Gigi [Birofio, d.R.] wäre sie ja gar nicht auf so eine absurde Idee gekommen", stellt sie im Gespräch mit " " klar. Der Dschungelcamper hatte bei einer Schatzsuche tatsächlich bei einer Pizza zugegriffen und damit seinen Mitstreitern vier frische Eier verwehrt. "Das war ja nur eine Reaktion auf die Aktion."

Für Verena Kerth hat Claudia Effenberg "erwachsener reagiert"

Gigis Begleitperson Mike Heiter sieht das jedoch anders, denn für ihn ist Claudia selbst in der Verantwortung für ihre Lüge und "dramatisiere" die Situation über. Dagegen kontert Verena Kerth: "Sie hat halt erwachsener reagiert und wollte kein großes Trara machen. Das war ein Witz und dann hatte sich die Sache erledigt."

Damit jedoch alle Kandidaten von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" die Pointe hätten verstehen können, hätte Claudia Effenberg ihre Bolo-Lüge irgendwann aufklären müssen. Doch die Münchnerin ließ ihre Dschungelcamp-Kollegen im Glauben, die Pasta sei ihr und Djamila Rowe tatsächlich angeboten worden.

Verena Kerth glaubt, ihre Münchner Freundin sei von Gigi Birofio provoziert worden. "Ich habe auch gemerkt, als ich noch im Camp war, dass Gigi sich extrem auf die blonden Girls eingeschossen hatte – also auf mich und Claudia." Sie seien von Beginn an keine "Best Buddys" gewesen und werden es nach dem Dschungelcamp wohl kaum noch werden.