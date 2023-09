"Verbotene Liebe"-Star steigt bei "Dahoam is Dahoam" ein

Die BR-Kult-Serie "Dahoam is Dahoam" bekommt im September Zuwachs. Mit Bernd Reheuser stößt ein echter Telenovela-Profi zum Team. Der 64-Jährige stand bereits für "Verbotene Liebe" vor der Kamera.

Kulissenwechsel für Bernd Reheuser! Der "Verbotene Liebe"-Star steigt am 25. September bei "Dahoam is Dahoam" ein und wird in der Rolle von Carl Bamberger den Vater des Lansinger Apothekers Roland Bamberger (Horst Kummeth) mimen.

Bernd Reheuser als Carl Bamberger in "Dahoam is Dahoam"

Gleich in seiner ersten Folge gerät Carl mit seinem Sohn aneinander. Apotheker Bamberger soll nämlich eigentlich zu seiner hüftkranken Mutter nach Mallorca fliegen – so will es zumindest sein Vater. Nachdem Mama Helga ihm allerdings im Telefonat versichert hat, dass sie ohne Bambergers Hilfe auskommt ist der von der Besserwisserei seines Vaters ziemlich genervt. Als Helga stürzt, ist Bamberger allerdings doch auf die Hilfe von Vater Carl angewiesen.

Bernd Reheuser freut sich auf seinen Einstieg bei der ARD-Serie

"Dahoam is Dahoam" hält auch ein paar Parallelen zum Leben des Schauspielers bereit, denn Reheusers Familie väterlicherseits stammt aus dem fränkischen Bamberg. Genau da spielt auch die beliebte ARD-Serie. Ein weiteres Schmankerl ist wohl, dass der Schauspieler in seiner Rollen denselben Vornamen trägt wie sein Großvater.

Der 64-Jährige ist bereits sehr gespannt auf seine Zeit in der bayerischen Kult-Serie. "Ich freue mich, bei DiD dabei zu sein, denn als Kölner mit fränkischen Wurzeln, darf ich diese Seite einmal ausleben", wird er in einer Mitteilung zitiert. Während seiner Zeit bei "Verbotene Liebe" durfte Reheuser in der Rolle des Vincent Berg bereits seine Kölner Seite ausleben.

Ali Güngörmüş und Lizzy Aumeier: Dürfen sich die Zuschauer schon bald auf Gastauftritte freuen?

Neben Bernd Reheuser können sich die "Dahoam is Dahoam"-Fans auch noch auf weitere neue Gesichter freuen. Erst kürzlich wurde bekannt, dass die bayerische Kabarettistin Lizzy Aumeier in vier Folgen der BR-Kult-Serie zu sehen sein wird.

Auch Sternekoch Ali Güngörmüş könnte die Zuschauer schon bald mit einem Gastauftritt überraschen. "Dahoam is Dahoam"- Star Sophie Reimel, die in der Serie eine Köchin spielt, hat den Sternekoch bei einem Besuch überredet, sich mal als Schauspieler zu versuchen.