Anita Eichhorn von "Dahoam is Dahoam": So sieht Entspannung aus

Bei "Dahoam is Dahoam" ist sie eine feste Größe – doch hin und wieder spannt Anita Eichhorn auch aus: mit Wellness. In der BR-Serie spielt sie die "Tina Brenner".

Nach anstrengenden Dreharbeiten heißt es für Anita Eichhorn: einfach mal abtauchen! Am liebsten mit Wellness. Und ganz ohne Handy. Die AZ begleitete die Schauspielerin ("Tina Brenner"), unter anderem bekannt aus der bayerischen Kult-Serie "Dahoam is Dahoam", ins Musik- und Wellnesshotel Mariandl Singender Wirt.

Und wer sie selber mal sehen will: Am 1. Juni ist sie zu Gast bei "Ringlstetter" im BR-Fernsehen.

Anita Eichhorn: Wellness-Auszeit von "Dahoam is Dahoam"

Gerade entspannt sie im Dampfbad mit Sternenhimmel, in der Heukraxen und ausgiebigst in der 36-Grad-Erlebnis-Sole-Grotte in Elisabethszell im Bayerischen Wald.

"Schaut mal: ,Dahoam beim Singenden Wirt', wie passend", sagt Anita Eichhorn lachend im feschen "Highwaist-Cutout"-Bikini - und deutet auf das Schild mit dem Wohlfühlmotto des Hotels.

Seit 2021 bei der Kult-Serie "Dahoam is Dahoam" dabei: Anita Eichhorn. © BR/Nadya Jakobs

Fans und Hotel-Gäste wollen Selfie mit "Tina Brenner"

Flugs eilt ein Gast auf sie zu: "Mei, Sie sind doch die Tina? Sie sind fast jeden Abend bei uns im Wohnzimmer dahoam am Bildschirm", ruft er begeistert und bittet um ein Selfie. Mit Nähe hat die 31-jährige Strahlefrau kein Problem, daran sie sich inzwischen gewöhnt.

Kein Internet: Anita Eichhorn nimmt sich drei Off-Tage

Graziös balanciert sie gerade entlang des Barfußwegs. Entspannung für gestresste Füße – auf Naturmaterialien wie Glas, Stein oder Holz aus der Region.

Regelmäßig gönnt sich der TV-Star aus Weiden in der Oberpfalz drei komplette Off-Tage. Auszeit für Körper und Seele. Soziale Medien und Internet sind in der Zeit tabu.

"Dahoam is Dahoam"-Schauspielerin spricht über Leistungsdruck

"Der größte Wellnessfaktor ist für mich, wenn ich mein Handy auf dem Zimmer lasse! Dieses ständige Erreichbar-sein-müssen, dieser Leistungsdruck – meistens machen wir ja auch noch mehrere Dinge gleichzeitig – ist auf Dauer nicht gut, dadurch verliert man die Anbindung an sich selbst", sagt sie. Und: Man solle doch viel mehr auf den Körper achten, dann spürt man auch wieder, was er braucht – an Ruhe, an Bewegung, an Nahrung.

Außerdem sei sie ein haptischer Mensch, erklärt Anita Eichhorn, liest gerne noch "ganz altmodisch" Bücher, schreibt ihre Gedanken in ein Notizbuch und führt einen Kalender, in den sie ihre Termine per Hand einträgt.

Und manchmal liegt sie einfach nur ganz still da und schaut in den Himmel: "Das ist für mich Erholung pur, so lade ich meine Batterien wieder auf, am liebsten hier auf dem Wasserbett im Ruheraum."

Anita Eichhorn spricht über Privates: "Stamme auch aus einer Großfamilie"

Apropos Stille, was hat sie denn eigentlich mit der ihrer Rollenfigur in "Dahoam is Dahoam", der schrillen, extravaganten, quirligen "Tina", die sie seit September 2021 verkörpert, gemeinsam?

Anita Eichhorn überlegt: "Ich bin so dankbar, dass ich sie spielen darf! Sie ist wie ich emphatisch, sehr für ihre Familie da, was man aktuell gerade sieht, und setzt sich für andere ein. Ich stamme auch aus einer Großfamilie, der Zusammenhalt bedeutet mir viel, darüber hinaus habe ich ein paar ganz langjährige Freunde und Herzensmenschen um mich herum, das ist auch ein Stückerl Zuhause für mich."

Gastauftritt auch am Platzl: Anita Eichhorn und Markus Baumeister als "Brautpaar" bei der Vorstadthochzeit Anfang Mai. © imago

Und wie lautet das Rezept ihres Milch-und-Honig-Teints, Anita Eichhorns Markenzeichen? "Mein Schneewittchen-Geheimnis: Ich trage immer, immer, auch im Winter, täglich Lichtschutzfaktor 50plus auf, gehe kaum in die Sonne, benutze seit Jahren eine gute Creme aus der Apotheke und privat wenig Make-up und reinige meine Haut abends gründlich! Dazu ausreichend Schlaf, kein Nikotin, kaum Alkohol und so gut wie gar kein Zucker."

Single oder vergeben? Hat Anita Eichhorn einen Mann?

In ihrer Jugend hätte sie schlimme Akne gehabt und sehr darunter gelitten, gibt die Single-Frau zu. Und ihr künftiger Traummann – wie soll er denn mal sein? "Aussehen: unwichtig, Authentizität, Charme und Humor dafür umso wichtiger."

Also einer, bei dem sich die Schauspielerin, die in Karlsfeld lebt, einfach "dahoam" fühlen kann.