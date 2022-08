Stefanie Hertel bei "Dahoam is Dahoam": Das wird ihre neue Rolle

Die beliebte Vorabendserie "Dahoam ist Dahoam" feiert 15-jähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass dürfen sich die Zuschauer auf einen besonderen Stargast freuen.

In der Folge "Zeit zum Handeln", die am 26. September ausgestrahlt wird, darf Schlagerstar Stefanie Hertel in einer Gastrolle als "Nadine Bierbichler" ihr TV-Schauspieldebüt geben. Der Bayerische Rundfunk hat bereits verraten, wie diese Rolle aussehen wird: Sie wird eine Jodlerin spielen.

Der TV-Sender fasst die Handlung der Folge und Stefanie Hertels Auftritt folgendermaßen zusammen: "Hubert (Bernhard Ulrich) hat im Rahmen der Herbst-Online-Kampagne einen Wettbewerb ausgerufen, bei dem die beste Jodlerin gekürt werden soll: Sie darf für eine Radio-Jingle der Brauerei jodeln. Nachdem die Auswahl der Jodlerinnen eher mau ist, setzt Uschi (Silke Popp) sich dafür ein, dass Katharina (Carina Dengler) trotz ihrer Betriebszugehörigkeit teilnehmen darf. Katharina glaubt siegessicher, zu gewinnen. Doch nachdem sie erfolgreich vorgejodelt hat, tritt plötzlich Nadine Bierbichler (Stefanie Hertel) als Konkurrentin auf..."

Stefanie Hertel: Schauspielerei statt Singen?

Die Sängerin hat sich über ihren Nebenjob als Schauspielerin offenbar sehr gefreut: "In Bayern bin ich seit vielen Jahren dahoam, der Chiemgau ist mir zur zweiten Heimat geworden. Deshalb freut’s mich auch, bei 'Dahoam is Dahoam' dabei zu sein – und meine Schauspiel-Premiere vor der TV-Kamera zu feiern."

Klingt das nach einer zweiten Karriere als Schauspielerin? Die nötigen Voraussetzungen hätte der Schlagerstar offenbar laut Daniela Boehm, Redaktionsleitung "Dahoam is Dahoam": "Ich muss sagen: Sie hat wirklich Talent!"