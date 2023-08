Promi-Auftritt bei "Dahoam is Dahoam": Kabarettistin Lizzy Aumeier übernimmt Gastrolle

Für den Bayerischen Rundfunk ist "Dahoam is Dahoam" seit Jahren ein Quotengarant und begeistert täglich zahlreiche Fans. Bald könnten noch mehr einschalten, denn im September gibt Kabarettistin Elizabeth "Lizzy" Aumeier ein Gastspiel in der beliebten Daily-Soap. Welche Rolle wird sie übernehmen und in wie vielen Folgen wird sie zu sehen sein?

10. August 2023 - 12:40 Uhr | Sven Geißelhardt

Musik-Kabarettistin Lizzy Aumeier steigt als prominenter Gaststar bei "Dahoam is Dahoam" ein. © Marco Orlando Pichler/BR