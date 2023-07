Familientag bei "Dahoam is Dahoam": Serien-Stars begrüßen 4.200 Fans

Die bayerische Kultserie "Dahoam is Dahoam" ist aus dem Fernsehprogramm des BR gar nicht mehr wegzudenken! Das bewiesen die treuen Fans beim großen "Dahoam is Dahoam"-Familientag. Die Schauspieler waren von der Resonanz der Zuschauer gerührt.

"Dahoam is Dahoam"-Familientag 2023 in Murnau .

BR/Felix Hörhager 5 "Dahoam is Dahoam"-Familientag 2023 in Murnau .

4.200 Fans am Samstagnachmittag beim Familientag der bayerischen Kultserie "Dahoam is Dahaom“ (montags bis donnerstags um 19.30 im BR Fernsehen), der diesmal in Murnau am Staffelsee stattfand und den Auftakt der BR-Radltour durchs "Blaue Landl“ bildete. Mit von der Partie: Ein Großteil der 22 Stars des Hauptcasts – hautnah, bestens gelaunt und mit viel Bühnen-Entertainment im Gepäck.

4.200 Fans kamen zu dem Event in Murnau. © BR/Felix Hörhager

"Dahoam is Dahoam"-Darsteller genießen den Familientag

Musik zum Mitsingen, wie der von Darsteller Harry Blank interpretierte Titelsong der Serie, ein Kleiderflohmarkt, eine Versteigerung von Requisiten und anderen Schmankerl zugunsten der BR-Sternstunden; das Höchstgebot von 250 Euro war ein "Meet & Greet“, inklusive Führung durchs fiktive Filmdorf Lansing bei Dachau mit Silke Popp. "Unser Familientag ist jedes Jahr so schön, weil wir endlich wieder nah an unseren Zuschauern sind und merken, wie viel wir ihnen bedeuten“, erklärt die Schauspielerin, die ein traumhaftes Showkleidchen aus einem Kostümverleih trägt.

Ein Teil des "Dahoam is Dahoam"-Hauptcasts: Bernhard Ulrich mit Serientochter Mia Löffler (vorne), Harry Blank (singt auch den Titelsong), Silke Popp, Brigitte "Gitti" Walbrun und Horst Kummeth. © ho

Sie findet: "Wir gehören ja zur Familie, weil wir viermal in der Woche in ihren Wohnzimmern stattfinden. Diese Liebe und Zuneigung, die uns entgegenkommt, berührt uns sehr, wir strengen uns an, dass weiterhin so tolle Folgen entstehen“, resümiert Silke Popp. Seit 13 Jahren ist sie als Uschi Kirchleitner zu sehen, in den aktuellen Folgen kriselt es arg zwischen ihr und Ehemann Hubert, gespielt von Bernhard Ulrich. Natürlich nur in der Serie, gerade scherzen sie gemeinsam auf der Bühne.

Ulrich zur AZ: "Vorm Familientag bin ich immer sehr aufgeregt, bis es los geht, aber es macht riesig Spaß. Meine herrliche Kollegin Silke Popp macht immer mit bei dem ganzen Schmarrn, den ich rede, wir necken uns immer gegenseitig“, lacht er. Und schwärmt: "Bei Dahoam is Dahoam geht man in die Arbeit und kennt sich, unterhält sich auch mal privat, dreht zusammen, das ist fast wie Familie...“

"Dahoam is Dahoam"-Star Horst Kummeth: "Schön, aber auch anstrengend"

Brigitte "Gitti“ Walbrun nickt. "Als Bürgermeisterin Rosi Kirchleitner in der Serie bin ich natürlich oft viel grantiger als im wirklichen Leben, deshalb freue ich mich, wenn meine Fans mich mal privat erleben“, erzählt sie. Manche treffe sie jedes Jahr auf dem Familientag wieder, "es werden Hunderte von Selfies gemacht, teilweise vom Kleinkind bis zur Uroma, und ein Zuschauer verabschiedete sich von mir: Bis Montag um 19.30 Uhr bei uns im Wohnzimmer!“

Brigitte Walbrun schreibt Autogramme für ihre Fans. © BR/Ralf Wilschewski

Auch TV-Apotheker Horst Kummeth ist bereits zum 15. Mal dabei. "Das Besondere an der Veranstaltung ist, dass wir uns begegnen, quasi zum Anfassen! Denn normalerweise ist zwischen Zuschauer und Schauspieler ja eine Bühne oder ein Fernseher.“ Gegenüber der AZ gibt er zu: "Das ist schön, aber auch recht anstrengend, ich bin abends immer sehr müde und habe einen Krampf vom vielen Autogrammeschreiben in der rechten Hand.“