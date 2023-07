"Let's Dance"-Tour 2023: Auch Anna Ermakova ist dabei

Mit Anna Ermakova, Philipp Boy und Julia Beautx sind alle Finalisten der letzten "Let's Dance"-Staffel bei der Live-Tour der Tanzshow dabei. Auch Ingolf Lück gibt sich die Ehre, allerdings nicht bei allen Auftritten.

Alle Teilnehmer für die "Let's Dance"-Live-Tour 2023 stehen fest. Mit Anna Ermakova (23) ist auch die Gewinnerin der letzten "Let's Dance"-Staffel dabei. Die Tochter von Tennislegende Boris Becker (55) setzte sich im Finale gegen Turner Philipp Boy (36) und Influencerin Julia Beautx (24) durch. Die beiden Finalisten gehen ebenfalls mit auf Tour.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Mit Abdelkarim (41) gesellt sich noch ein weiterer Kandidat der vergangenen Staffel dazu. Der Komiker schied zwar früh aus, war aber der obligatorische Kultkandidat, den es in jeder Runde von "Let's Dance" gibt.

Ingolf Lück: Sieger von 2018 gibt sich die Ehre

Neben Anna Ermakova ist ein weiterer "Dancing Star" dabei: Ingolf Lück (65) gewann 2018 die elfte Staffel der RTL-Show. Der Moderator tanzt allerdings nicht bei jedem Tour-Auftritt mit. Bei den Gastspielen in München und Leipzig wird er von Ex-Handballer Michael "Mimi" Kraus (39) vertreten.

Mit Valentin Lusin (36) ist auch der Tanzpartner von Anna Ermakova Teil der Tour ebenso wie seine Frau Renata Lusin (36). Weitere bekannte Tänzerinnen und Tänzer sind unter anderem Kathrin Menzinger (34), Christina Luft (33), Ekaterina Leonova (36) oder Andrzej Cibis (36).

In den Tourbus steigen auch die aus der TV-Show bekannten Juroren Jorge González (55), Motsi Mabuse (42) und Joachim Llambi (59). Auch Moderator Daniel Hartwich (44) ist dabei, allerdings ohne seine TV-Co-Moderatorin Victoria Swarovski (29).

Die Live-Tour 2023 von "Let's Dance" startet am 7. November in Riesa und endet am 4. Dezember in Mannheim.