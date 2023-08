Der Tod von Hubert bei "Dahoam is Dahoam" würde Ausstieg von Schauspieler Bernhard Ulrich bedeuten

Fan-Liebling Hubert bekommt eine schwerwiegende Diagnose bei "Dahaom is Dahoam", die das Serien-Aus für Schauspieler Bernhard Ulrich bedeuten könnte. Womit müssen die Fans jetzt rechnen?

Bei "Dahoam is Dahoam" geht gerade einiges drunter und drüber. In der letzten Zeit mussten die Fans den Abschied von drei ihrer Serien-Lieblinge beklagen. Besonders Horst Kummeth, der den Apotheker Roland Bamberger spielte, wird besonders vermisst.

"Dahoam is Dahoam": Wird Hubert in der BR-Serie sterben?

Jetzt bangen die Zuschauer erneut um einen der beliebtesten Charaktere der Serie. Nach einer Schlägerei mit Gregor beklagt sich Hubert über starke Kopfschmerzen. Bei einer Untersuchung wird dann die schreckliche Diagnose bekannt: Hubert hat einen Hirntumor. Stirbt Schauspieler Bernhard Ulrich jetzt den Serientod?

Schwerwiegende Diagnose: Möglicher Serientod von Bernhard Ulrich

Kurz nach der Diagnose verschlechtert sich Huberts Gesundheitszustand und er beschwert sich über erste Lähmungserscheinungen. Eine Operation scheint unausweichlich, doch die birgt auch ein Risiko. Zunächst steht es schlecht um Hubert, das Bangen beginnt. Am Ende wendet es sich doch zum Guten und Hubert übersteht die OP.

Schauspieler Bernhard Ulrich zeigte keine Ausstiegsabsichten

Schauspieler Bernhard Ulrich, der die Rolle immerhin seit 2007 verkörpert, hat in der Vergangenheit eigentlich keine Ausstiegsabsichten geäußert. Trotzdem könnte sich der Darsteller natürlich hinter den Kulissen für sein Serien-Aus entschieden haben. "Dahoam is Dahoam" ohne Hubert wäre für viele Fans aber sicherlich nicht mehr das Gleiche. Man kann also nur hoffen, dass die OP keine Spätfolgen haben wird.