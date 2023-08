Münchner Sterne-Koch bei Dahoam is Dahoam? Ali Güngörmüş soll Gastrolle spielen

Auf Instagram stellt Sophie Reimel einen neuen Darsteller vor. Die AZ hat für Sie zusammengefasst, was den Neuzugang bei "Dahoam is Dahoam" mit München verbindet und warum es so schwer war ihn für die Rolle zu überzeugen.

Sternekoch Ali Güngörmüs soll eine Gastrolle in "Dahoam is Dahoam" übernehmen.

Dass "Dahoam is Dahoam"-Star Sophie Reimel in echt nicht gerade eine Sterneköchin ist, wissen vermutlich die meisten Zuschauer bereits. Obwohl die 27-jährige Schauspielerin in der Kult-Serie eine Köchin spielt, kann sie nach eigener Aussage im echten Leben kaum mehr, als eine einfache Brotzeit auf den Teller zaubern.

Gastauftritt bei "Dahoam is Dahoam": Sophie Reimel zeigt Neuzugang

Den Versuch das zu ändern zeigt sie auf dem offiziellen "Dahoam is Dahoam"-Instagram Account. Gemeinsam mit Sternekoch Ali Güngörmüş steht Sophie Reimel in der Küche und lässt sich dabei von dem ehemaligen "Let´s Dance"-Kandidaten beraten – dabei gibt er ihr ein Versprechen.

"Dahoam is Dahoam": Sternekoch Ali Güngörmüş ist erst nicht überzeugt

Während die beiden am Herd stehen, fragt Sophie Reimel, ob sich Ali einen Gastauftritt bei "Dahoam is Dahoam" vorstellen könne. Der 46-jährige Koch scheint von der Idee zuerst jedoch weniger überzeugt und erklärt, dass er mit dem Kochen schon genug zu tun habe – Schauspielerei wäre da vielleicht etwas zu viel.

Ali Güngörmüş bei "Dahoam is Dahoam"? Star-Koch stimmt doch noch zu

Das lässt Reimel aber nicht so einfach auf sich beruhen. Nach kurzer Überzeugungsarbeit verspricht Ali Güngörmüş dann doch noch, bei "Dahoam is Dahoam" mitzuspielen – darauf gibt er sogar einen "Finger-Schwur" ab. Der Koch ist allerdings nicht der erste Promi-Gast in der erfolgreichen Serie. Erst vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass die bayerische Kabarettistin Lizzy Aumeier in insgesamt vier Folgen mitspielen wird.

Bekannt ist Ali Güngörmüş vor allem als Kandidat bei "Let´s Dance". Gemeinsam mit seiner Partnerin Christina Luft begeisterte der 46-Jährige Jury und Fans und belegte letztendlich sogar den 8. Platz. Aber auch aus einem anderen Grund könnte der Koch den Münchnern ein Begriff sein.

Was verbindet Ali Güngörmüş mit München?

2014 eröffnete Ali Güngörmüş sein erstes Restaurant in München: Das "Pageou" ist nach seinem türkischen Heimatort benannt und bietet aufwendig zubereitete Speisen in stilvollem Umfeld an. Erst letztes Jahr eröffnete der Sternekoch dann sein zweites Restaurant in München. Im "Pera Meze" können hungrige Besucher traditionell türkische Küche finden.