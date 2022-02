Überraschendes Video von Herzogin Kate: Sie übernimmt Schirmherrschaft von Prinz Harry

Der Kensington Palast hat die Neuigkeiten am Mittwochmorgen mitgeteilt. Prinz Harry war fünf Jahre lang Schirmherr der englischen Rugby-League.

Herzogin Kate wird neue Schirmherrin der englischen Rugby-Verbände. Queen Elizabeth II. (95) habe der Ehefrau ihres Enkels Prinz William die Ämter übertragen, teilte der Kensington-Palast am Mittwoch in London mit.

Die 40-Jährige folgt damit auf ihren Schwager Prinz Harry (37), der die Ehre wegen seines Rückzugs von royalen Pflichten vor einem Jahr abgeben musste.

Herzogin Kate zeigt sich im Sportoutfit

Auf Instagram teilte Herzogin Kate am Mittwochmorgen ein Video, das sie in Sportklamotten im Garten des Kensington Palace zeigt, sie hat einen Rugbyball in der Hand. Als sie ihn wirft, fängt ihn ein Mädchen, dann ein junger Mann in einem Stadion - es sieht aus, als würden alle gemeinsam spielen.

Zu dem Video schreibt die dreifache Mutter: "Ich freue mich so sehr, Schirmherrin der Rugby Football League und der Rugby Football Union zu werden - zwei fantastische Organisationen, die den Einfluss, den Sport haben kann, dazu nutzen, um Gemeinschaften zusammenzubringen und Individuen dabei helfen aufzublühen. Ich freue mich darauf, mit ihnen auf allen Ebenen zusammenzuarbeiten und England anzufeuern in diesem Jahr, das ein aufregendes werden wird."

Prinz Harry war von 2016 bis 2021 Schirmherr

Der Rugby-Sport ist in Großbritannien äußerst beliebt. Kates Ehemann William (39) ist Schirmherr des walisischen Verbands. Die Schirmherrschaften würden sehr gut zur Herzogin von Cambridge passen, hieß es aus dem Palast. Kate hege eine langjährige Leidenschaft für den Sport sowie die lebenslangen Vorteile, die er sowohl individuell als auch gemeinschaftlich biete. Die Verbände zeigten sich geehrt.

Harry hatte die Schirmherrschaft für die Rugby Football League sowie die Rugby Football Union 2016 von der Queen übernommen. Als er 2021 endgültig als arbeitendes Mitglied der Royal Family aufhörte, musste er auch seine Ehrenämter aufgeben.