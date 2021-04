Trauerfeier: In der Handtasche der Queen waren zwei Erinnerungen an Philip

Ganz allein trauert die Queen um ihren geliebten Mann. Als Trost bei ihr: ein Einstecktuch von ihm und ein Foto der beiden in ihrer Handtasche...

Am Samstag um 15.44 Uhr, spätestens, dürften sehr, sehr viele Menschen auf der ganzen Welt Gänsehaut gehabt haben. Wie auf die Minute geplant, wurde zu dieser Uhrzeit Königin Elizabeth II. (wird am Mittwoch 95) in ihrem Bentley von Schloss Windsor Richtung St.-George’s-Kapelle gefahren – und ihr Gesicht wurde in Großaufnahme auf allen Sendern und Live-Streams gezeigt.

Philip war ihr Fels in der Brandung

Wie sie da mit glasigem Blick saß, Maske, Hut und Perlenohrringe tragend, und den Sarg mit Prinz Philip (†99) im Land Rover fixierte – das ging unter die Haut. Nach fast 82 Jahren, davon 73 Ehejahren, ist der Mann ihres Lebens plötzlich nicht mehr als größte Stütze an ihrer Seite.

Schon gar nicht, wie vom Protokoll jahrzehntelang stets vorgeschrieben, zwei Schritte hinter ihr, sondern erstmals: vor ihr. In der Staatskarosse wurde die Queen im Schritttempo hinter dem Trauerzug der königlichen Familie hinterhergefahren – zu einem strahlend blauen Himmel und einem Programm, das sich der Herzog von Edinburgh zu Lebzeiten selbst so gewünscht hatte.

Letzte Liebesbotschaft: Brief der Queen auf Philips Sarg

Herzzerreißend ging es weiter: In der Kapelle, in der coronabedingt nur 30 Gäste mit großem Abstand sein durften, nahm die Königin in der ersten Reihe Platz. Einsam saß sie dort die nächsten 50 Minuten während des stilvollen Trauergottesdienstes, lauschte aufmerksam den Liedern (von vier Sängern in einem Extra-Raum vorgetragen), Worten und Gebeten.

Vor ihr der Sarg ihres Mannes mit Marinekappe, Flagge und Schwert, dem sie zwischen die Blumen (Rosen, Lilien, Jasmin, Freesien, Wachsblumen und Duftende Blatterbsen) eine letzte Liebesbotschaft gelegt hat.

Auf dem Kuvert stand: "In loving memory" (in liebevoller Erinnerung). Elizabeth hat ihrem Philip einen handschriftlichen Brief auf seine letzte Reise mitgegeben. Ein persönliches Abschiedsgeschenk inmitten von offizieller und militärischer Symbolik. Aufmerksame Beobachter wollen gesehen haben, wie sich die Monarchin Tränen unter ihrer Brille, die sie für den Gottesdienst aufgesetzt hatte, wegwischte.

Inhalt der Handtasche: Queen hat Einstecktuch und Malta-Foto von Philip bei sich

Dazu dieses berührende Detail: Wie die "Daily Mail" berichtete, hat die Queen in ihrer schwarzen Handtasche, die sie neben sich abgestellt hatte, ein Einstecktuch ihres Mannes dabei – als Andenken an ihn. Obendrein soll sie ein Foto von sich und Philip in ihrer Tasche gehabt haben (aus einem Malta-Urlaub, wo sie – anders als in England – ein normaleres Dasein genießen konnten).

Nach dem Gottesdienst wurde die Königin wieder zurück ins Schloss gefahren. Wie es dort weiterging? 14 engste Familienmitglieder lud Queen Elizabeth zu einer kleinen Trauerfeier auf Windsor ein – darunter auch Prinz Harry (36, seine schwangere Meghan hatte Blumen und einen Brief geschickt). Am nächsten Tag wurde die Königin nachmittags gesichtet, wie sie im Jaguar das Schloss verließ – mit ihren geliebten Corgis, für einen einsamen Spaziergang auf dem Gelände.