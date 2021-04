Tränen-Auftritt von Patricia Blanco: Sie weint um Vater Roberto Blanco

Kaum ein Familienstreit wurde so öffentlich ausgetragen, wie der zwischen Patricia und Vater Roberto Blanco. Das TV-Sternchen und der Schlagersänger scheinen nicht mit, aber auch nicht ohne einander zu können. Wie ist ihr Verhältnis heute?

Dass Roberto Blanco seine Ex-Frau Mireille betrogen hat, scheint Tochter Patricia ihm nie verziehen zu haben. Die beiden teilten in der Vergangenheit immer wieder fiese Sticheleien gegeneinander aus. Sind sie auch heute noch zerstritten? Bei "Promis unter Palmen" hat das TV-Sternchen Klartext gesprochen.

Patricia Blanco: So ist das Verhältnis zu ihrem Vater Roberto Blanco heute

In kleiner Runde wurde Patricia von "PuP"-Mitstreiter Chris Töpperwien auf Papa Roberto Blanco angesprochen. Sie erklärte, was auf der Frankfurter Buchmesse zwischen den Streithähnen vorgefallen war: "Mein Vater hat seine Autobiografie auf der Frankfurter Buchmesse vorgestellt. Und da bin ich so auf diese Buchmesse und habe ihn angeschrien, ob er sich nicht schämen würde. Und er sagte: 'Wer sind Sie?'. Dann war da ein riesen Geschrei und dann haben mich zwei Bodyguards aus diesem Ding wie der letzte Dreck rausgezogen."

Tränen bei "Promis unter Palmen": Patricia Blanco weint um ihren Vater

Nach diesem Vorfall habe Patricia Blanco ihren Vater knapp zehn Jahre nicht mehr gesehen, bis sie ihm zufällig am Flughafen über den Weg gelaufen sei. "Ich bin in Düsseldorf und warte auf einen Anschlussflug und aus diesem Flug, auf den ich warte, kommt er raus. Da hatte ich ihn zehn Jahre nicht gesehen." Sie erzählte weiter, dass sie Roberto eigentlich in den Arm nehmen wollte. Dazu sei es allerdings nicht gekommen. "Er ist sofort geflohen, er ist abgehauen."

Bei diesen Erzählungen konnte Patricia Blanco ihre Tränen nicht zurückhalten. "Promis unter Palmen"-Kandidat Katy Bähm nahm sie in den Arm und versuchte sie zu trösten.

Patricia Blanco wurde als Tochter von Roberto Blanco berühmt

Trotz der Meinungsverschiedenheiten mit ihrem Vater verdankt Patricia Blanco ihm ihre Karriere. 2002 versuchte sie sich als Sängerin, scheiterte allerdings. Es folgten Auftritte in TV-Shows wie "Big Brother", Dschungelcamp, "Adam sucht Eva" und "Das Sommerhaus der Stars". In den Sendungen sprach sie immer wieder über das zerrüttete Verhältnis zu Roberto Blanco.

Vorfall auf Buchmesse: Patricia Blanco entschuldigt sich bei Papa Roberto

Auf der Frankfurter Buchmesse 2017 kam es zum vorläufigen Höhepunkt im Vater-Tochter-Zoff. Eigentlich wollte Roberto Blanco dort sein Buch vorstellen, in dem er auch darüber geschrieben hatte, dass er seiner Ex-Frau nie treu gewesen sei. Für Patricia Blanco war das offenbar ein Schlag ins Gesicht, denn sie stürmte in die Präsentation und brüllte vor laufenden Kameras ihren Vater an. Sicherheitskräfte mussten einschreiten und den Tumult unterbinden.

Blanco-Familienbild aus glücklicheren Tagen: Mireille, Roberto und Patricia Blanco bei einer Veranstaltung 2003. © BrauerPhotos / S.Brauer

2019 gab Patricia in der Show "Stars im Spiegel" zu, dass sie sich heute für den Vorfall schäme und sich bei ihrem Vater entschuldigt habe. Nach eigener Aussage wünsche sie dem Schlagersänger viel Glück für die Zukunft.

Das sagt Roberto Blanco über Tochter Patricia

Trotzdem scheint es so, als sei das Verhältnis zwischen Roberto und Patricia Blanco nach wie vor zerrüttet. Auf den beigelegten Streit mit seiner Tochter angesprochen, erklärte der Sänger auf einer Veranstaltung 2019 gegenüber " ": "Das stimmt nicht. Ich habe nur eine Familie und die steht hier." Dabei soll er auf seine Ehefrau Luzandra gezeigt haben.

Patricia Blanco bei "Promis unter Palmen" 2021: Wird sie wieder über Roberto Blanco sprechen?

Ab April 2021 ist Patricia Blanco in der Trash-Show "Promis unter Palmen" zu sehen. Ob sie in der Sendung wieder über das Verhältnis zu ihrem berühmten Vater sprechen wird, bleibt abzuwarten. Die Wahrscheinlichkeit ist allerdings hoch, denn auch bei vorherigen Auftritten in Promi-Shows erzählte sie ausgiebig über die Streitereien.

Vorab sorgte Patricia bereits für Schlagzeilen. Abseits der Dreharbeiten wäre sie fast ertrunken! Beim Schwimmen wurde sie von einem Sog erfasst und aufs Meer rausgezogen. Glücklicherweise konnte sie sich wieder an Land retten.