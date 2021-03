Schock-Erlebnis für Patricia Blanco: In Thailand wäre sie fast ertrunken

Dieser Schreck sitzt Patricia Blanco wohl noch tief in den Knochen. Während Dreharbeiten in Thailand ging sie im Meer schwimmen. Dabei wurde sie von einem Sog erfasst und wäre beinahe ertrunken.

Patricia Blanco wäre am Rande von Dreharbeiten in Thailand beinahe im Meer ertrunken.

Sonne, Strand und Meer - das kann in Thailand zu einer unterschätzten Gefahr werden. Auch TV-Promi Patricia Blanco wollte diesen sommerlichen Luxus im Februar auf der Insel Phuket genießen. Doch ein Bad im Indischen Ozean hätte sie beinahe das Leben gekostet.

Gefährliche Situation für Patricia Blanco: Beim Schwimmen von Strömung erfasst

Für die Produktion der Trash-Show "Promis unter Palmen" befand sich die Tochter von Schlagerstar Roberto Blanco auf der thailändischen Trauminsel. Am Rande der Dreharbeiten habe sie schwimmen gehen wollen, wie sie " " erzählt: "Ich bin ins Meer gegangen, plötzlich baute sich vor mir eine Welle auf, die immer näher kam, mit einem echten Sog. Ich wusste nicht, was ich tun sollte, bin in die Welle eingetaucht."

Patricia Blanco habe bei dem erschreckenden Erlebnis jede Menge Wasser geschluckt und sei von einem Sog auf das Meer hinaus gezogen worden, wie sie weiter berichtet: "Dann kam noch eine größere Welle, die über mich einbrach." Für etwa 60 Sekunden soll sie dabei unter Wasser gewesen sein.

Patricia Blanco: "Ich hätte sterben können"

Das Schwimmen im Meer vor Phuket gilt abseits der öffentlichen Strände als sehr gefährlich. "Inzwischen gibt es an den meisten touristisch erschlossenen Stränden Sturmflaggen und auch Lifeguards. Man sollte aber unbedingt auf deren Tipps hören, denn vor allem auf Phuket gibt es teilweise gefährliche Strömungen, die auch sehr guten Schwimmern keine Chance lassen", lautet die Warnung des Online-Reiseführers " ".

Patricia Blanco hatte großes Glück und konnte sich aus der gefährlichen Strömung retten, wie sie erzählt: "Ich konnte mich kaum aus eigener Kraft retten, war völlig unter Schock. Ich hätte sterben können, schaffte es in letzter Sekunde aus den Fluten."